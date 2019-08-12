Зеленский поехал на Житомирщину разбираться с «янтарной мафией»

12.08.2019 13:15

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня будет находиться с рабочей поездкой в Житомирской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, Зеленский примет участие в совещании по вопросам незаконной добычи янтаря, а также представит нового председателя Житомирской областной государственной администрации.

Отметим, 24 июня Зеленский освободил Игоря Гундича от должности председателя Житомирской облгосадминистрации и назначил и.о. председателя его заместителя Ярослава Лагуту.

Источник: https://from-ua.com