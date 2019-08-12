Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский поехал на Житомирщину разбираться с «янтарной мафией»

12.08.2019 13:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский поехал на Житомирщину разбираться с «янтарной мафией»

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня будет находиться с рабочей поездкой в Житомирской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, Зеленский примет участие в совещании по вопросам незаконной добычи янтаря, а также представит нового председателя Житомирской областной государственной администрации.

Отметим, 24 июня Зеленский освободил Игоря Гундича от должности председателя Житомирской облгосадминистрации и назначил и.о. председателя его заместителя Ярослава Лагуту.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Житомирская область, мафия, янтарь, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх