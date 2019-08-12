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Зеленский "прижмет гайки" некоторым украинцам: субсидий не получат
Большое количество украинцев получают от государства социальную помощь и чаще всего это бывают пенсионеры, матери-одиночки и т.д. Однако, некоторые в этом не нуждаются, но поменяв пару бумажек решают сэкономить за счет государства.
Несколько жней назад Галина Третьякова, которая выступает от партии «Слуга народа» рассказала, что теперь всех тех, кто получает субсидию будут тщательно проверять.
При предыдущем президенте уже пытались ввести подобный закон, однако, дальше Минфина он так и не ушел. Новая власть хочет возобновить и узаконить данный процесс.
Официально еще не заявляли, как именно подлинность документов на льготу будут проверять, но вероятнее всего возьмут пример с других государств и заведут единый информационный реестр, где будут хранится все данные. Конечно же, для сохранения конфиденциальности, доступ к платформе будет ограниченным.
Все, кто будет обращаться за помощью, будут попадать в этот реестр. Через него уполномоченные лица смогут отслеживать все зарегистрированные денежные операции, смотреть остаток денег на личных счетах. Также там будут содержаться все личные данные и документы.
Согласно законопроекту, проверка будет осуществляться в 3 этапа: до, во время и после оказания помощи. Даже если реципиент потерял субсидию из-за того, что уровень его дохода увеличился, Минфин смогут наблюдать за ним еще на протяжении нескольких лет.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, субсидия, коммунальные услуги, Зеленский
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