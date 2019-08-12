Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский "прижмет гайки" некоторым украинцам: субсидий не получат

12.08.2019 16:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский "прижмет гайки" некоторым украинцам: субсидий не получат

Большое количество украинцев получают от государства социальную помощь и чаще всего это бывают пенсионеры, матери-одиночки и т.д. Однако, некоторые в этом не нуждаются, но поменяв пару бумажек решают сэкономить за счет государства.

Несколько жней назад Галина Третьякова, которая выступает от партии «Слуга народа» рассказала, что теперь всех тех, кто получает субсидию будут тщательно проверять.

При предыдущем президенте уже пытались ввести подобный закон, однако, дальше Минфина он так и не ушел. Новая власть хочет возобновить и узаконить данный процесс.

Официально еще не заявляли, как именно подлинность документов на льготу будут проверять, но вероятнее всего возьмут пример с других государств и заведут единый информационный реестр, где будут хранится все данные. Конечно же, для сохранения конфиденциальности, доступ к платформе будет ограниченным.

Все, кто будет обращаться за помощью, будут попадать в этот реестр. Через него уполномоченные лица смогут отслеживать все зарегистрированные денежные операции, смотреть остаток денег на личных счетах. Также там будут содержаться все личные данные и документы.

Согласно законопроекту, проверка будет осуществляться в 3 этапа: до, во время и после оказания помощи. Даже если реципиент потерял субсидию из-за того, что уровень его дохода увеличился, Минфин смогут наблюдать за ним еще на протяжении нескольких лет.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, субсидия, коммунальные услуги, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх