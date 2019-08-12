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Зеленский сделал сенсационное заявление об успехе Украины: «Тот самый долгожданный прорыв»
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил планы, как увеличить рост экономики в стране и сделать «украинское экономическое чудо»
В социальных сетях блогер Михаил Шнайдер рассказал о планах Зеленского, который собирается сделать экономический прорыв в Украине. Президент пообещал инвестировать в инфраструктуру, открыть рынок земли и внедрить 5G.
«Обязательно к прочтению, особенно тем любителям шоколада, которые так громко и яростно кричали, что с приходом Зеленского, в Украине начнется полнейший Хаос.
Президент Украины, Владимир Александрович Зеленский, озвучил такие Планы:
— Финансирование на строительство и ремонт 24 тысяч километров Дорог.
— Увеличение количества реально работающих Аэропортов.
— Развитие морских Портов.
— Проведение большой, а главное прозрачной, Приватизации.
— Проведение земельной реформы и запуск цивилизованного рынка Земли.
— Внедрению 5G-Связи.», — пишет Шнайдер.
Также блогер отмечает, что подобные шаги должны увеличить рост экономики до 5-7% в год. Данные цифры по его мнению, просто фантастические. Можно будет сказать, что произошло «украинское экономическое чудо». И если все выйдет у Зеленского, то и выйдет у всей Украины.
«И если все эти планы воплотятся в жизнь, то рост экономических показателей нашего государства, увеличится минимум на 5-7% в Год. Просто фантастические Цифры. Это и есть тот самый, реальный и такой долгожданный Прорыв. Это и есть то самое, «Украинское экономическое Чудо» о котором мы мечтали, на протяжении Десятилетий. И я искренне верю, что у Владимира Александровича, все обязательно Получится. Ведь если получится у него, то получится и у всей Украины.», — заключает публицист.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, президент, Зеленский
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