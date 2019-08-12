Зеленский устроил жесткий разнос, появилось видео скандальной перепалки: «Я вам не верю!»

12.08.2019 15:45

Владимир Зеленский жестко высказался в отношении правоохранителей

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Житомирскую область. На встрече глава государства заявил, что нужно уволить местных начальника СБУ и других должностных лиц правоохранительных органов.

Зеленский объяснил, что полицейские и спецслужбы связаны с «янтарными» схемами.

«Мы изменим главу Службы безопасности Украины Житомирской области», — отметил президент.

Также Зеленский сказал главе Нацполиции Сергею Князеву следующее:

«Руководителей райотделов полиции Олевского и Овручского района я вас очень прошу уволить».

Стоит отметить, что президент пристыдил начальника ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслава Печененко. Как отметил глава государства, правоохранители плохо борются с незаконной деятельностью по янтарю. Однако Печененко ответил, что наоборот ведется активная деятельность, направленная на борьбу.

«Каким образом? Вам приятно, что про полицию говорят, что вы все тоже в схеме? Как нам жить, украинцам, с этим?», – возмутился Зеленский.

Также Зеленский добавил, что не верит главе местной полиции и посоветовал покинуть должность.

Напомним, Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре заявил, что Украину ждут большие реформы и предсказал повышение ВВП на 5%.

Отметим, глава государства за время своего правления — больше двух месяцев — зарегистрировал инициативы, которые либо не дошли до сессионного зала, либо просто не включили в повестку дня.

Инициативы касались штрафов за нарушения порядка, альтернативных источников энергии, работы Высшего антикоррупционного суда и много другого.

Также были отклонены проекты, по которым требовалось уволить главу СБУ Василия Грицака, министра обороны Степана Полторака и министра иностранных дел Павла Климкина.

Новый парламент приступит к работе только в конце августа, и до этого проекты считаются отозванными.

Был зарегистрирован также самый резонансный законопроект. Он касался люстрации лиц, которые занимали какие-либо должности при Петре Порошенко. Скандальной инициатива была тем, что она действовала и на нынешних соратников президента. В частности, этот закон коснулся бы Айвараса Абромавичуса — начальника наблюдательного совета, Александра Данилюка — секретаря Совета нацбезопасности и обороны, а также Вадима Пристайко — министра иностранных дел.

Источник: https://politeka.net