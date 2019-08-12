Жарко, но с грозовыми дождями: синоптик дала прогноз на начало недели

12.08.2019 10:55

В первые дни этой недели на территории Украины ожидается очень жаркая погода, однако в некоторых регионах прогнозируется грозовые дожди.

Как передает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook. Согласно её прогнозу, в некоторых областях столбик термометра будет подниматься до отметки в 35 градусов. 12 августа, в понедельник, такая температура прогнозируется в Одесской области. В западных областях, а также на юго-западе будет от 26 до 30 градусов.



Во вторник, 13 августа, жаркая погода будет наблюдаться уже практически во всех областях. В середине недели высокая температура воздуха задержится в центре, восточных и южных регионах, но уже в пятницу на всей территории Украины похолодает. При этом синоптики из Гидрометцентра ранее сообщили о том, что в первой половине этой недели в Украине будет очень жарко, местами пройдут грозовые дожди, однако уже к четвергу температура понизится на 3-5 градусов.