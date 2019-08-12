Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Жарко, но с грозовыми дождями: синоптик дала прогноз на начало недели

12.08.2019 10:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жарко, но с грозовыми дождями: синоптик дала прогноз на начало недели

В первые дни этой недели на территории Украины ожидается очень жаркая погода, однако в некоторых регионах прогнозируется грозовые дожди.

Как передает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook. Согласно её прогнозу, в некоторых областях столбик термометра будет подниматься до отметки в 35 градусов. 12 августа, в понедельник, такая температура прогнозируется в Одесской области. В западных областях, а также на юго-западе будет от 26 до 30 градусов. 

Во вторник, 13 августа, жаркая погода будет наблюдаться уже практически во всех областях. В середине недели высокая температура воздуха задержится в центре, восточных и южных регионах, но уже в пятницу на всей территории Украины похолодает. При этом синоптики из Гидрометцентра ранее сообщили о том, что в первой половине этой недели в Украине будет очень жарко, местами пройдут грозовые дожди, однако уже к четвергу температура понизится на 3-5 градусов. 



Теги: Донбасс, погода, гроза, жара
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх