Что будет с курсом доллара в Украине: эксперты озвучили неожиданный прогноз

13.08.2019 11:10

Экономические аналитики и эксперты предполагают, курс доллара в ​Украине курс может снизиться с 25,31 грн/$ до 25,2 грн/$ уже в середине августа, прогнозируя, что будет с курсом валют в ближайшую неделю.

Стоимость валюты в июле достигла рекордной за три года отметки в 24,6 грн/$. Такое укрепление связано с целым рядом позитивных факторов.

Главные из них – высокие ставки облигаций внутреннего госзайма, пишет "Обозреватель".

Министерство финансов для того, чтобы увеличить доходность, предлагала фактически эксклюзивные для мировых рынков условия. Кроме того, на ставки повлияли и решения Национального банка об учетной ставке. С одной стороны, как отмечает финансовый аналитик Владимир Мазуренко, высокие ставки на фоне ревальвации гривни привели к бюджетным потерям. А с другой – дали возможность повлиять на стоимость импорта. Снижение цен на газ, стабилизация цен на бензин – все это отчасти следствие укрепление украинской национальной валюты. Почему дешевеет доллар: Минфин установил высокие ставки на украинские ценные бумаги – поэтому инвесторы приходят в Украину, продают доллары и за гривни покупают их; позитивные ожидания от новой власти в Украине; достаточно высокие цены на продукцию, которую украинские предприниматели продают за границу. После значительного укрепления подорожание доллара до 25,7 грн/$ показалось достаточно резкой девальвацией. Сейчас же, считают эксперты, ожидается продолжительная стабилизация. "Разнонаправленное недельное изменение курсов на разных сегментах рынка может свидетельствовать о том, что доллар стабилизируется вблизи текущих значений. На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне на межбанке и его стабилизацию на наличном рынке. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн", – рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Похожего мнения придерживается руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Укрепление украинской валюты происходит на фоне сообщения о том, что поступления в местные бюджеты Украины за год выросли на 20,7%. В течение января-июля 2019 года в местные бюджеты поступило 5,9 млрд долларов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель вырос на 25,9 млрд долларов. "После сильного укрепления ниже 25 грн за доллар и ослабления до 25,75 грн за доллар, курс будет искать точку равновесия вблизи текущих отметок 25,2-25,5 грн за доллар. Фактором давления может выступить дестабилизация на глобальных сырьевых рынках. Сильное падение цен на сталь и руду будет давить на курс", – рассказывает эксперт. К чему приведет новый курс доллара Чем дешевле доллар, тем меньше прибыль от валютных поступлений. Это с одной стороны средства, которые получают компании в валюте, а с другой стороны – бюджетные поступления. Часть акцизов зафиксирована в евро. При этом курс евро в Украине формируется от зависимости евро/доллар, а вот сам доллар – уже на рыночных условиях. Поэтому чем дешевле доллар, тем меньше получает украинский бюджет. Правда, вместе с тем снижаются и суммы, которые нужно тратить на обслуживание и погашение внешнего долга. На что влияет курс доллара: на цены на бензин – большую часть светлых нефтепродуктов Украина импортирует (покупает за валюту); на недвижимость – на вторичном рынке цены зафиксированы в валюте; на стоимости автомобилей – машины также покупают за границей, поэтому и цена зафиксированы в долларах; пятая часть потребительской корзины – импорт. Чем дешевле валюта, тем меньше инфляция. В результате укрепления гривни и активных действий НБУ по выкупу иностранной валюты, золотовалютные резервы выросли до $21 млрд, которых достаточно для прохождения пиковых выплат в сентябре и в первой половине 2020 года. Вместе с тем если Украина получит следующий транш кредита МВФ, риски будут сняты.