Мокрый запад и адская жара на востоке: прогноз погоды на неделю

13.08.2019 16:00

В Украину вновь вернулась жара. Температура воздуха на уровне 30 градусов тепла установилась практически во всех регионах страны. Впрочем, по прогнозам синоптиков, так будет не долго продолжаться, и уже на этой неделе стоить ожидать похолодания. Какой будет погода в ближайшую неделю узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 13 августа, на западе пройдут обильные дожди с грозами. В остальных регионах страны будет облачно, но сухо, и только в Черниговской области синоптики обещают кратковременные грозовые осадки.

Дневные показатели температуры в этот день по всей Украине будут одинаковы: от 29 до 32 градусов тепла. Ночью на юге стоит ожидать от 20 до 22 градусов с отметкой "плюс", в центре, на западе и севере страны +16-18, и около 12-14 градусов тепла после захода солнца будет в восточных регионах Украины.

В среду, 14 августа, запад Украины продолжат заливать обильные грозовые дожди. На этом фоне здесь упадет и температура воздуха: до 24-27 градусов с отметкой "плюс" столбики термометров покажут днем и около 15-17 тепла после захода солнца.

Дождливо будет и на севере страны, однако здесь, впрочем, как и на юге и в центре страны, температура воздуха не опустится. Около 30-32 градусов тепла ожидается на севере и юге днем, а ночью будет +17-21. На востоке будет еще жарче: от 31 до 34 тепла столбики термометров покажут в дневное время суток и 15-18 ночью.

В четверг, 15 августа, осадки пройдут на западе (кроме Львовской, Волынской и Ровенской областей), но дожди будут носить уже кратковременный характер. Кроме того, мокро будет на севере страны, а также в Черкасской и Кропивницкой областях. На остальной территории ожидается сухая, но облачная погода.

Прохладнее всего в этот день будет на западе: от 20 до 24 тепла днем и +13-16 после захода солнца. Упадет температура воздуха и в северных регионах страны: +23-27 (+21-23 на Киевщине) столбики термометров будут показывать в дневное время суток и +14-16 ночью.

На остальной территории страны сохранится жаркая погода: +30-34 днем и 17-20 градусов тепла ночью. В Одесской области ночью будет +19-21 В последний день рабочей недели, пятницу, 16 августа, ситуация с осадками останется неизменной: кратковременные дожди пройдут на западе, севере и в центре Украины. Кроме того, синоптики ожидают дожди с грозами и в Одесской области.

Что касается температурной картины, то днем на западе, севере и правобережной части центральных регионов ожидается +21-24. В Одесской области будет +25-27. На остальной территории сохранятся жаркие температуры - от 29 до 32 градусов тепла.

Ночью будет холодно на западе, где столбики термометров покажут +10-13. На севере ожидается +13-16, на востоке, в части центральных областей и на юге будет теплая ночь - от 16 до 19 градусов тепла.

Вот выходные обещают быть дождливыми. В субботу, 17 августа, дожди с грозами пройдут практически по всей территории страны кроме Одесской, Николаевской, Винницкой и Житомирской областей.

Температура воздуха на западе Украины составит от 21 до 23 градусов тепла днем и около 10-12 ночью. В центре и на севере немного теплее: +23-26 в дневное время суток и +13-16 после захода солнца.

От 25 до 27 тепла днем синоптики ожидают на юге страны, а ночью температура воздуха здесь опустится до 16-18 градусов с отметкой "плюс". Жара сохранится только на востоке: от 27 до 32 градусов с отметкой "плюс" покажут столбики термометров днем и +16-18 ночью.

В воскресенье, 18 августа, температурная картина останется без изменений, а вот осадки переместятся в восточные регионы страны.