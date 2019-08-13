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Названа сумма зарплаты Зеленского за июль

13.08.2019 18:27
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Названа сумма зарплаты Зеленского за июль

Президенту Украины Владимиру Зеленскому за июль текущего года насчитали 28 тысяч гривен заработной платы. Об этом сообщил руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов, пишет ДонПресс.
В частности, он отметил:
«Заработная плата президенту Украины Зеленскому в июле 2019 года начислена в размере должностного оклада — 28 тыс. гривен. Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и тому подобное) президенту Украины не установлено».
По словам Борзова, из начисленной заработной платы уплачены налоги и сборы согласно действующему законодательству в сумме 5 тыс. 460 гривен.



Теги: Донбасс, президент, зарплата, Зеленский
 
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