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Названа сумма зарплаты Зеленского за июль
13.08.2019 18:27
Президенту Украины Владимиру Зеленскому за июль текущего года насчитали 28 тысяч гривен заработной платы. Об этом сообщил руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов, пишет ДонПресс.
В частности, он отметил:
«Заработная плата президенту Украины Зеленскому в июле 2019 года начислена в размере должностного оклада — 28 тыс. гривен. Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и тому подобное) президенту Украины не установлено».
По словам Борзова, из начисленной заработной платы уплачены налоги и сборы согласно действующему законодательству в сумме 5 тыс. 460 гривен.
Теги: Донбасс, президент, зарплата, Зеленский
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