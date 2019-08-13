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Оккупанты Крыма потребовали отдать им "Днепр их"
Незаконные "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр.
Оккупанты намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс, сообщил так называемый зампредседателя Совета министров, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, передает from-ua.
При этом оккупант назвал воду Днепра "нашей", так как река берет свой исток в России.
"Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", – сказал он.
Инициировать переговорный процесс, по словам россиянина, необходимо для того, чтобы решить многие вопросы северной части Крыма.
Так, полуостров начал испытывать проблемы с водоснабжением в апреле 2014 года. После оккупации Украина прекратила поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
На севере Крыма проблемы возникли, в частности, в Джанкойском, Красноперекопском районах и городе Армянск, где наблюдается засоление подземных вод.
Теги: Донбасс, Крым, Днепр, оккупанты
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