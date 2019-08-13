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Они там везде: пассажир показал фото тараканов в вагоне "Укрзализныци"

13.08.2019 11:52
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Они там везде: пассажир показал фото тараканов в вагоне "Укрзализныци"

Поезд номер 775/776 маршрута "Херсон - Харьков" буквально кишит тараканами, о чем в социальных сетях сообщают взволнованные пассажиры.

Так, снимок с "живностью" в одном из вагонов данного поезда опубликовал паблик dtp.kiev.ua в Instagram, передает apostrophe.ua.

"В тему на подорожание ж/д билетов. Поезд номер 775/776 Херсон - Харьков, ехал из Киева до Харькова. Там их столько, что они везде. Начальник поезда мне отказал в моей просьбе дать книгу жалоб и пожеланий!" - прокомментировал ситуацию недовольный пассажир.

В комментариях люди отмечают, что руководство "УЗ" не следит за состоянием поездов, а на записи в книге жалоб им все равно.



Теги: Донбасс, билеты, пассажиры, Укрзализниця, подорожание, фото, вагон, таракан, соцсети
 
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