Войска РФ готовятся к полномасштабной войне в Украине: советник Зеленского Апаршин бьет тревогу. ВИДЕО

13.08.2019 07:30

Российская Федерации всерьез готовится к открытой войне против Украины и первые удары нанесет с воздуха и при помощи сухопутных войск.

Помощник главы Офиса президента Иван Апаршин заявил, что власти РФ готовят армию к полномасштабному вторжению на территорию Украины, пишет "Диалог", ссылаясь на "Радио.Свобода".

По его мнению, Вооруженные силы Российской Федерации готовят авиаудар по Востоку страны с применением средств радиоэлектронной борьбы. "Я уверен на 100%, что первым этапом будет проведение полномасштабной воздушной операции. Участвовать будет не только авиация, но также ракетные войска и артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы. Агрессоры от этого не отказались", – сообщил Апаршин. Кроме того, у Владимира Зеленского настаивают, что и сухопутные войска РФ активно готовятся к наземной наступательной операции. "Сегодня они отказываются от бригадной системы управления и переходят на дивизионную систему. Ранее они отказались от оперативных командований и снова перешли на военные округи. Были созданы два оперативно-стратегических направления",– добавил эксперт. Более того, Апаршин подчеркнул, нет никаких сомнений в том, что группировка войск России всерьез готовится к войне.