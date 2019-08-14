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Кабмин изменил порядок выплаты жилищных субсидий

14.08.2019 20:46
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Кабмин изменил порядок выплаты жилищных субсидий

На сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины изменил порядок выплаты жилищных субсидий. Об этом сказано в соответствующем документе.

Так, в тексте документа сообщается, что отныне у получателя есть возможность самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты.

Кроме того, информацию о платежных реквизитах пенсионеров Пенсионный фонд Украины будет передавать автоматически. Поэтому льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, субсидия, выплата, Кабмин
 
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