Последние новости раздела
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО13:41
- Ветеранам удалось согласовать с властями марш защитников13:20
- Кабмин не будет рассматривать увольнение Кличко12:40
- В Чернобыле назревает новая катастрофа? К чему стоит готовиться украинцам12:21
- «Последствия будут катастрофическими»: Путин использует силовой сценарий для поставок днепровской воды в Крым11:45
- Жара и грозы: синоптики шокировали жителей некоторых регионов Украины11:30
- Члены НВФ ОРЛО стянули в зоне ООС десятки «Градов» и танков11:15
- Медовый Спас - 2019: главные запреты и приметы на Маковея – что нельзя делать в этот день10:45
- Зеленский отдал Богдану новую должность: «теперь будет возглавлять…»10:30
- Выборы в Раду: суд отменил результаты голосования, «слили в наглую», детали скандала09:36
Кабмин не будет рассматривать увольнение Кличко
14.08.2019 12:40
Действующий состав Кабинета министров Украины не планирует рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Василий Рябчук.
Так, Рябчук уточнил:
«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет».
Напомним, ранее Офис президента Украины обратился в Кабмин в с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Виталия Кличко.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Кличко, увольнение, Кабмин
Читайте также:
- Кличко реанимирует "УДАР" и уходит от Порошенко
- Зеленский хочет уволить Кличко и назначить главой КГГА гендиректора «1+1» Александра Ткаченко - СМИ
- Звільнення Кличка: у Зеленського пішли на радикальні заходи
- В "МГБ ЛНР" массовые увольнения, - ИС
- Экс-мэр Киева Черновецкий создает партию "За счастливую Грузию"
- Центризбирком внес партию Саакашвили в избирательный бюллетень
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО13:41
- Члены НВФ ОРЛО стянули в зоне ООС десятки «Градов» и танков11:15
- В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса08:17
- В ОРДО жителя Макеевки приговорили к 6 годам тюрьмы за «экстремизм»22:16
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых21:29
- «Само пройдет»: в ОРДО назвали «виновных» в массовом море рыбы в Кальмиусе 21:02
- "Жалкая горстка бандитов": террористы "ДНР" признали провал на Донбассе20:03
- В Мариуполе и Макеевке вандалы оскверняют могилы 19:39
- Крест Донбасса для новой власти: какое будущее ждет регион после выборов18:48
- «Не сильно спешили идти»: В «ДНР» рассказали, сколько жителей Донетчины вступили в «ополчение» в 2014 году18:02
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО13:41
- Ветеранам удалось согласовать с властями марш защитников13:20
- Крупный скандал в Facebook: это коснулось каждого пользователя13:00
- Кабмин не будет рассматривать увольнение Кличко12:40
- В Чернобыле назревает новая катастрофа? К чему стоит готовиться украинцам12:21
- Трамп заявил, что Китай стягивает войска к границе с Гонконгом: что происходит12:05
- «Последствия будут катастрофическими»: Путин использует силовой сценарий для поставок днепровской воды в Крым11:45
- Жара и грозы: синоптики шокировали жителей некоторых регионов Украины11:30
- Члены НВФ ОРЛО стянули в зоне ООС десятки «Градов» и танков11:15
- Xiaomi выпустила массажер для шеи11:00
- Врачи назвали продукты, которые приводит к отекам10:02
- В Украине запретили серию обезболивающих08:31
- Медики рассказали, в чем вред корвалола20:30
- Крест Донбасса для новой власти: какое будущее ждет регион после выборов18:48
- Лучше не конфликтовать: три женских знака Зодиака с твердым характером17:04
- Эксперт: Россия потопит все корабли в течение первых часов войны14:40
- Анатолий Шарий: Не думаю, что в Украине нужен филиал «Эхо Москвы», и вот почему13:59
- Вяленые помидоры на зиму: рецепт в духовке, в сушилке и в микроволновке. ВИДЕО09:30
- Диетологи рассказали, сколько сала можно есть в сутки21:01
- Кредит без отказа: как повысить свои шансы16:12
- Зеленский хочет оставить Авакова в Кабмине, раскрыто главное условие: «кресло в обмен на…»
- «Превышает 375 минимальных зарплат»: украинцам предстоит заплатить новый налог
- Силовики готовятся вывозить Путина из Кремля, первые данные: «наконец свершилась революция»
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых
- Зеленский сделал сенсационное заявление об успехе Украины: «Тот самый долгожданный прорыв»
- Гривна нанесет сокрушительный удар по доллару: свежий курс валют от НБУ
- После "приказа" Пушилина армия РФ резко пошла в атаку: гремят бои, у ВСУ потери