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Кабмин не будет рассматривать увольнение Кличко

14.08.2019 12:40
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Кабмин не будет рассматривать увольнение Кличко

Действующий состав Кабинета министров Украины не планирует рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

Так, Рябчук уточнил:

«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет».

Напомним, ранее Офис президента Украины обратился в Кабмин в с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Виталия Кличко.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Кличко, увольнение, Кабмин
 
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