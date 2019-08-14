Кабмин не будет рассматривать увольнение Кличко

14.08.2019 12:40

Действующий состав Кабинета министров Украины не планирует рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Василий Рябчук.



Так, Рябчук уточнил:

«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет».

Напомним, ранее Офис президента Украины обратился в Кабмин в с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Виталия Кличко.

Источник: https://donpress.com