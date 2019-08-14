Кабмин выделил 18 млн гривен одноразовой помощи участникам АТО

14.08.2019 21:10

Кабмин выделит 18,6 млн гривен одноразовой помощи пострадавшим участникам АТО. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.



Так, в правительстве отметили:

«Кабинет Министров Украины принял решение о выплате 18,6 млн гривен для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в антитеррористической операции, а также лицам, получившим инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при участии в антитеррористической операции».

Как стало известно, единовременное пособие направят: членам семей погибших — 11 человек на общую сумму 13 млн гривен, 11 лицам, получившим инвалидность, на общую сумму 5,6 млн гривен.



Средства будут направлены Минсоцполитики из резервного фонда Государственного бюджета.

Источник: https://donpress.com