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Кабмин выделил 18 млн гривен одноразовой помощи участникам АТО
Кабмин выделит 18,6 млн гривен одноразовой помощи пострадавшим участникам АТО. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.
Так, в правительстве отметили:
«Кабинет Министров Украины принял решение о выплате 18,6 млн гривен для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в антитеррористической операции, а также лицам, получившим инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при участии в антитеррористической операции».
Как стало известно, единовременное пособие направят: членам семей погибших — 11 человек на общую сумму 13 млн гривен, 11 лицам, получившим инвалидность, на общую сумму 5,6 млн гривен.
Средства будут направлены Минсоцполитики из резервного фонда Государственного бюджета.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, помощь, Кабмин, АТО
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