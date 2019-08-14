Кандидат на пост президента США Байден сделал неожиданное заявление о будущем Украины в случае его победы

14.08.2019 15:35

Джозеф Байден в случае своей победы на президентских выборах в США сделает Украину приоритетом в международной политике Штатов.

Об этом, как пишет "Голос Америки", он сообщил публично, передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что бывший Генпрокурор Виктор Шокин и нынешний Генпрокурор Юрий Луценко "слили" Дональду Трампу компромат на его потенциального конкурента на президентских выборах 2020 года – демократа Джо Байдена.

Отмечается, что Байден готов сделать Украину приоритетной страной в международной политике США для того, чтобы противостоять российской агрессии.

Он уверяет, что готов усилить Украину оружием и даже направить военных инструкторов для укрепления знаний ВСУ. Байден уверен, что ему удалось бы привлечь западные инвестиции в экономику Украины и сделать все, чтобы страна стала энергонезависимой.

Также он готов способствовать новому президенту Украины в борьбе с коррупцией. Кандидат в президенты готов сделать все, чтобы сохранить демократические устои в Украине. Власти Франции выступили против идеи о присоединении Вашингтона к переговорам "нормандского формата" для урегулирования конфликта на Донбассе.



Источник: www.dialog.ua