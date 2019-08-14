Медовый Спас - 2019: главные запреты и приметы на Маковея – что нельзя делать в этот день

14.08.2019 10:45

Приметы в святой праздник дадут прогноз на погоду в будущем, а также могут защитить человека от невзгод и несчастий.

Наши предки почитали этот день и старались строго соблюдать связанные с ним обычаи и порядки. 14 августа православные христиане отмечают праздник Медовый Спас. В этот день принято освящать в церкви мед, воду и букет-оберег маковейчик, сообщает "Диалог.UA".

Приметыв этот день, как пишет "Обозреватель", могут подсказать, какой будет погода, а также если придерживаться простых правил, можно привлечь удачу и здоровье. В день Медового Спаса есть возможность побороть любой недуг, если помолиться Высшим Силам и умыться водой из трех источников. Кроме того, необходимо собрать первый мед, но попробовать его следует только после освящения в церкви. Такой обычай сулит здоровье и процветание семьям.



Приметы на Медовый Спас Ночь на Медовый Спас холодна — осень коротка, а зима близко.

По примете, в день праздника обрести удачу и богатство можно, если от всего сердца помочь ближнему, а также угостить малоимущих и оказать им посильную поддержку. Промокнуть в сильный дождь на праздник — к большой удаче на весь год.

По примете, в этот день ссориться — весь год провести в конфликтах и навлечь на себя неудачи. Работать на Спас — Высшие Силы гневить, со здоровьем попрощаться. Встретить Медовый Спас в неубранном доме — к беде и нищете.

В праздник ребенка крестить — счастливую жизнь ему обеспечить. На Спас все еще цветут одуванчики — осень будет теплой.

По примете, желание исполнится, если его загадать, а потом съесть ложку освященного в церкви меда. Купаться в праздник — лишать себя удачи. Урожай в будущем году хорошим будет, если зерна окропить водой из источника или освященного колодца. Если в этот день сажать, урожая не будет. В день Медового Спаса ангела призывают на помощь.



Источник: www.dialog.ua