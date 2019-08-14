Медовый Спас: священник рассказал, почему праздник Маковея – это не про мед и мак

14.08.2019 17:30

Как передает replyua.net, 14 августа православные христиане отмечают праздник Маковея (Медовый Спас). В этот день в церкви принято освящать мед, воду, печь с маком пироги. Военный капеллан, священник Константин Холодов в своем блоге рассказал, что же на самом деле значит Маккавей.



По словам капеллана, Маккавей – значит молот. Это было партизанское движение, во главе которого был Иуда Маккавей. Три года тяжелой подпольной борьбы привели тогдашний иудейский народ к полной независимости и созданию своего государства. Хоть и ненадолго. Этот партизанское движение возникло как противодействие эллинизации и ассимиляции евреев. В основном, это была борьба за этническую и религиозную идентичность.



По словам Холодова, эллинизация иудеев началась задолго до упомянутых событий, еще при Александре Македонском. За 200 лет она набрала значительных масштабов: иудеям начали давать греческие имена, имя иудейского первосвященника было Евзор, у иерусалимского Храма стояли статуи греческих богов, а левиты приносили им жертвоприношения. Иудеи, очень строго чтили Закон, во всех аспектах жизни становились язычниками. Конечно, долго такое продолжаться не могло. Началась война за веру и за идентичность. Царь Антиох лично контролировал ход борьбы с мятежными евреями. Среди бунтарей был и равностный священник по имени Елеазар и семья семи братьев Маккавеев и матери их Соломонии. Всех казнили. Они стали мучениками за веру в Единого Бога. Сегодня мы о них вспоминаем. Как видно, здесь ничего нет о маке и меде. Здесь о тяжелой борьбе, крови, слезах и о молоте. Читайте также – Гройсман видит в Кличко союзника.