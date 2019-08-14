- Москаль: Ликвидация военной прокуратуры грозит возвращением "торнадовцев"20:00
- Друг Путина едет к Зеленскому, в ОП прервали молчание: первые подробности19:10
- Минздрав предупреждает: Детей без прививок в школу не допустят18:48
- У Зеленского придумали, как ударить по Путину: Порошенко сделал большую ошибку. Крики и скандалы больше не прокатят18:33
- Включение Донбасса в состав России: Пушилин сделал заявление - видео18:11
- Судьи объявили решение по апелляция Зайцевой-Дронова17:48
- Медовый Спас: священник рассказал, почему праздник Маковея – это не про мед и мак17:30
- В Украине решили выплачивать субсидии по-новому17:15
- В Украине ликвидировали УАПЦ17:00
- Зайцеву просят отпустить домой вместо 10 лет тюрьмы за ДТП с 6 погибшими16:25
Минздрав предупреждает: Детей без прививок в школу не допустят
Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки подтвердили запрет на посещение школы и детского сада детьми, которые не были вакцинированы согласно национальному календарю прививок. Об этом заявили главы министерств Уляна Супрун и Лилия Гриневич на пресс-конференции в среду, 14 августа, передает Корреспондент.
"Если у ребенка нет прививок и нет медицинских противопоказаний для прививок, он не должен быть допущен к школе. У него должна быть альтернативная форма обучения. Если родители от этого отказываются - это их выбор. Но их ребенок не будет допущен к школе", - сказала Супрун.
Она напомнила, что статья 15 закона Украины о защите населения от инфекционных болезней прямо говорит, что детям, которые не были вакцинированы по национальному календарю прививок, не разрешается посещать учебные заведения.
"Это было подтверждено Верховным Судом Украины", - добавила Супрун и отметила, что в условиях вспышки кори и перед угрозой вспышки дифтерии невакционированные члены коллектива могут представлять опасность не только для других детей, но и их семей и учителей.
"Министерство образования и науки тоже призывает всех родителей сделать необходимые прививки согласно национальному календарю. Если Министерство здравоохранения считает важным и целесообразным соблюдение календаря, мы должны руководствоваться этими наставлениями", - сказала Гриневич.
Министр добавила, что посещение школы - не единственная форма получения образования в Украине.
"Если это какая-то мировоззренческая позиция родителей, они имеют право на альтернативные способы получения образования. Например, дистанционный или индивидуальный", - добавила она.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, прививка, школа, Минздрав
- Янукович обещает мораторий на закрытие школ. На западе - русскоязычных, а на востоке - украиноязычных
- С новыми школами и спортплощадками. Как будут развиваться регионы в 2019 году
- В Украине новое развлечение - стрелять по школьным окнам
- "Горловка - это Украина" - эти слова всколыхнули школьную линейку в оккупированном городе
- Сегодня Украина отмечает День знаний
- Плохие училки и настоящие учителя Америки и Украины
- В центре Луганска прогремел двойной взрыв15:52
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО13:41
- Члены НВФ ОРЛО стянули в зоне ООС десятки «Градов» и танков11:15
- В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса08:17
- В ОРДО жителя Макеевки приговорили к 6 годам тюрьмы за «экстремизм»22:16
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых21:29
- «Само пройдет»: в ОРДО назвали «виновных» в массовом море рыбы в Кальмиусе 21:02
- "Жалкая горстка бандитов": террористы "ДНР" признали провал на Донбассе20:03
- В Мариуполе и Макеевке вандалы оскверняют могилы 19:39
- Крест Донбасса для новой власти: какое будущее ждет регион после выборов18:48
- Москаль: Ликвидация военной прокуратуры грозит возвращением "торнадовцев"20:00
- Раскрыт новый секрет молодости19:46
- Стрелков с новой женой выживает из квартиры в Москве сына-инвалида: громкие подробности 19:30
- Друг Путина едет к Зеленскому, в ОП прервали молчание: первые подробности19:10
- Минздрав предупреждает: Детей без прививок в школу не допустят18:48
- У Зеленского придумали, как ударить по Путину: Порошенко сделал большую ошибку. Крики и скандалы больше не прокатят18:33
- Включение Донбасса в состав России: Пушилин сделал заявление - видео18:11
- Судьи объявили решение по апелляция Зайцевой-Дронова17:48
- Медовый Спас: священник рассказал, почему праздник Маковея – это не про мед и мак17:30
- В Украине решили выплачивать субсидии по-новому17:15
- Раскрыт новый секрет молодости19:46
- Названы специи и масла, которые заменят обезболивающие лекарства16:40
- Врачи рассказали, как устранить головную боль без лекарств14:30
- Врачи назвали продукты, которые приводит к отекам10:02
- В Украине запретили серию обезболивающих08:31
- Медики рассказали, в чем вред корвалола20:30
- Крест Донбасса для новой власти: какое будущее ждет регион после выборов18:48
- Лучше не конфликтовать: три женских знака Зодиака с твердым характером17:04
- Эксперт: Россия потопит все корабли в течение первых часов войны14:40
- Анатолий Шарий: Не думаю, что в Украине нужен филиал «Эхо Москвы», и вот почему13:59
- Зеленский хочет оставить Авакова в Кабмине, раскрыто главное условие: «кресло в обмен на…»
- «Превышает 375 минимальных зарплат»: украинцам предстоит заплатить новый налог
- Силовики готовятся вывозить Путина из Кремля, первые данные: «наконец свершилась революция»
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита
- Зеленский сделал сенсационное заявление об успехе Украины: «Тот самый долгожданный прорыв»
- Гривна нанесет сокрушительный удар по доллару: свежий курс валют от НБУ
- После "приказа" Пушилина армия РФ резко пошла в атаку: гремят бои, у ВСУ потери