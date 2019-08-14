На Житомирщине уволился чиновник, поспоривший с Зеленским

14.08.2019 07:45

Руководитель Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский после замечаний президента Украины Владимира Зеленского уволился «по соглашению сторон». Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети.

Известно, что во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря глава государства приказал ему уволится, так как считает, что чиновник — один из членов схемы. Однако, Куринский заявил, что это клевета. Зеленский спросил:

«Очень хотите работать? Вы не полезны государству! Вы можете пойти поискать другую работу? Можете сами уволиться?».

Куринский при этом спросил:

«Когда надо?».

Глава государства ответил:

«Когда надо? Надо 5 лет назад, я уже это понял. Поэтому надо, если можно, завтра. Можно? Да. Благодарю вас».

Источник: https://donpress.com