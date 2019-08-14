Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

На Житомирщине уволился чиновник, поспоривший с Зеленским

14.08.2019 07:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Житомирщине уволился чиновник, поспоривший с Зеленским

Руководитель Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский после замечаний президента Украины Владимира Зеленского уволился «по соглашению сторон». Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети.

Известно, что во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря глава государства приказал ему уволится, так как считает, что чиновник — один из членов схемы. Однако, Куринский заявил, что это клевета. Зеленский спросил:

«Очень хотите работать? Вы не полезны государству! Вы можете пойти поискать другую работу? Можете сами уволиться?».

Куринский при этом спросил:

«Когда надо?».

Глава государства ответил:

«Когда надо? Надо 5 лет назад, я уже это понял. Поэтому надо, если можно, завтра. Можно? Да. Благодарю вас».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Житомир, увольнение, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх