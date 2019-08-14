Новый парламент под угрозой, грядут еще одни выборы: «это катастрофа»

14.08.2019 21:32

Новоизбранный парламент будет переходным и продержится не больше двух лет

Об этом в видеоинтервью Politeka заявил общественный деятель и политический эксперт Дмитрий Спивак.

По его словам, скорее всего, парламент развалится не из-за революции или чего-то подобного, скорее всего, сам президент поймет, что этот парламент является для него токсичным, не договороспособным и не дееспособным.

«Я глубоко убежден, что осень 2020-го года, максимум – весна 2021-го, и мы пойдем с вами на досрочные парламентские выборы. И по уже по новому закону, с открытыми партийными списками, будет вторая часть тотальной смены политической элиты», — говорит Спивак.

Таким образом, только с новых парламентских выборов начнется новый политический класс в Украине. Это и будет действительно новым этапом развития для страны, считает эксперт.

«Этот набор парламентариев – он случайный, сам Владимир Зеленский не знает две третьих из этих людей. На мажоритарных округах была просто катастрофа, электоральное помешательство. Людям было все равно, только бы команда ЗЕ! была», — объясняет Спивак.

Напомним, недавно Руслан Стефанчук, который может занять место вице-спикера парламента, заявил, что законопроект об импичменте президента Украины станет одним из первых, который рассмотрит Верховная Рада нового созыва.

Он также добавил, что среди законопроектов, с которых начнет свою работу Верховная Рада IX созыва, будет перевод документооборота парламента в электронную форму вместо бумажной и изменения в Конституцию.

Стоит отметить, что первое заседание Верховной Рады IX созыва состоится 29 августа 2019 года. Такое решение было принято на первом собрании подготовительной депутатской группы. В заседании приняли участие представители всех политических партий, преодолевших 5-процентный избирательный барьер на выборах 21 июля 2019 года.

Источник: https://politeka.net