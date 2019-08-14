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Новый парламент под угрозой, грядут еще одни выборы: «это катастрофа»
Новоизбранный парламент будет переходным и продержится не больше двух лет
Об этом в видеоинтервью Politeka заявил общественный деятель и политический эксперт Дмитрий Спивак.
По его словам, скорее всего, парламент развалится не из-за революции или чего-то подобного, скорее всего, сам президент поймет, что этот парламент является для него токсичным, не договороспособным и не дееспособным.
«Я глубоко убежден, что осень 2020-го года, максимум – весна 2021-го, и мы пойдем с вами на досрочные парламентские выборы. И по уже по новому закону, с открытыми партийными списками, будет вторая часть тотальной смены политической элиты», — говорит Спивак.
Таким образом, только с новых парламентских выборов начнется новый политический класс в Украине. Это и будет действительно новым этапом развития для страны, считает эксперт.
«Этот набор парламентариев – он случайный, сам Владимир Зеленский не знает две третьих из этих людей. На мажоритарных округах была просто катастрофа, электоральное помешательство. Людям было все равно, только бы команда ЗЕ! была», — объясняет Спивак.
Напомним, недавно Руслан Стефанчук, который может занять место вице-спикера парламента, заявил, что законопроект об импичменте президента Украины станет одним из первых, который рассмотрит Верховная Рада нового созыва.
Он также добавил, что среди законопроектов, с которых начнет свою работу Верховная Рада IX созыва, будет перевод документооборота парламента в электронную форму вместо бумажной и изменения в Конституцию.
Стоит отметить, что первое заседание Верховной Рады IX созыва состоится 29 августа 2019 года. Такое решение было принято на первом собрании подготовительной депутатской группы. В заседании приняли участие представители всех политических партий, преодолевших 5-процентный избирательный барьер на выборах 21 июля 2019 года.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, парламент, выборы, Верховная Рада
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