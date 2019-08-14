Появились первые попытки подкупа «Слуги народа»: «будет чистка рядов»

14.08.2019 22:16

Депутатов предыдущей Верховной Рады объединял поиск наживы

Об этом в видеоинтервью Politeka заявил директор программы «Инфраструктура» Украинского института будущего Владимир Шульмейстер.

По его словам, если рассматривать новоизбранных депутатов от партии «Слуга народа» — пока что картина кардинально другая. Несмотря на отсутствие некоторого политического опыта у многих и неумения пока что видеть картину в целом у некоторых, этих депутатов объединяет все же национальная идея.

«Конечно, они пока что идеалисты в этом. И конечно, они окунутся в эти искушения и далеко не все пройдут через них – однозначно будет чистка рядов и однозначно уже формируются сферы и группы влияния. Молодые ребята уже получают предложения финансовые и им очень сложно жестко говорить нет.

Поэтому, естественно, испытания деньгами и властью пройдут не все. Но тут многое зависит от Владимира Зеленского – нужно жестко реагировать на то, что люди поддаются этим соблазнам», — говорит Шульмейстер.

Нарушителей как минимум необходимо исключать из рядов партии, считает эксперт. Внутри партии должен быть определенный перманентный фильтр очистки, а не отбор только вначале работы.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о предоставлении 11 политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности на основании результатов внеочередных выборов в Верховную Раду.

Согласно сообщению, партия имеет право на получение государственного финансирования своей уставной деятельности, если на последних очередных или внеочередных парламентских выборах избирательный список партии получил не менее 2% голосов избирателей.

Так, право на получение госфинансирования получили «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — «За життя», «Всеукраинское объединение «Батьківщина», «Европейская солидарность», «Голос», «Радикальная партия Олега Ляшко», «Сила и честь», «Оппозиционный блок», «Украинская стратегия Гройсмана», «Партия Шария», «Всеукраинское объединение «Свобода».

Источник: https://politeka.net