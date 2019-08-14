Порошенко допросят на полиграфе: суд разрешил провести процедуру с детектором лжи

14.08.2019 07:34

Сегодня стало известно, что судьи Печерского районного суда Киева предоставили разрешение на допрос бывшего президента украинского государства Петра Порошенко сотрудниками Государственного бюро расследований с применением детектора лжи, о чем пишет replyua.net со ссылкой на комментарий пресс-службы ГБР «Украинской правде».



В частности, в сообщении говорится: «Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии». Известно, что разрешение на допрос с применением полиграфа дали в производстве на счет вероятного уклонения от уплаты налогов во время покупки-продажи телевизионного канала «Прямой».



В свою очередь адвокат пятого президента Украины Игорь Головань заявил, что весь этот резонанс вокруг детектора лжи создан с тем, чтобы скрыть полное отсутствие доказательств по делам, где Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля.