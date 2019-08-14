Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко допросят на полиграфе: суд разрешил провести процедуру с детектором лжи

14.08.2019 07:34
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко допросят на полиграфе: суд разрешил провести процедуру с детектором лжи

Сегодня стало известно, что судьи Печерского районного суда Киева предоставили разрешение на допрос бывшего президента украинского государства Петра Порошенко сотрудниками Государственного бюро расследований с применением детектора лжи, о чем пишет replyua.net со ссылкой на комментарий пресс-службы ГБР «Украинской правде». 

В частности, в сообщении говорится: «Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии». Известно, что разрешение на допрос с применением полиграфа дали в производстве на счет вероятного уклонения от уплаты налогов во время покупки-продажи телевизионного канала «Прямой».

В свою очередь адвокат пятого президента Украины Игорь Головань заявил, что весь этот резонанс вокруг детектора лжи создан с тем, чтобы скрыть полное отсутствие доказательств по делам, где Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля.



Теги: Донбасс, детектор лжи, допрос, полиграф, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх