«Последствия будут катастрофическими»: Путин использует силовой сценарий для поставок днепровской воды в Крым

14.08.2019 11:45

В случае, если страна-агрессор Российская Федерация не сможет договориться с властями украинского государства о поставках днепровской воды на территорию аннексированного Крыма, то Кремль может начать рассматривать вероятность применения силового сценария.



Как информирует replyua.net, более детально свое мнение в блоге на «Обозреватель» озвучил юрист-международник, бывший представитель президента украинского государства в АРК Борис Бабин. В частности, он заявил: «Государство-агрессор вынашивает планы силовых действий еще с 2014 года». Кроме того он добавил: «Для них стратегическим является захват Каховской плотины, той части Северо-Крымского канала, которая находится на материковой территории».



Помимо прочего, Бабин подчеркнул, что последствия такого шага Российской Федерации для Украины будут просто катастрофическими. Он заявил: «Если они хотят войны, если они хотят того, что неизбежно наступит после эскалации агрессии на этих территориях – прекращение существования российского государства – ну, что ж, это их выбор. Они несут за это ответственность». Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что крымские татары рассказали, что сделают в ответ на возобновление Украиной подачи воды в Крым.