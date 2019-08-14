Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Последствия будут катастрофическими»: Путин использует силовой сценарий для поставок днепровской воды в Крым

14.08.2019 11:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Последствия будут катастрофическими»: Путин использует силовой сценарий для поставок днепровской воды в Крым

В случае, если страна-агрессор Российская Федерация не сможет договориться с властями украинского государства о поставках днепровской воды на территорию аннексированного Крыма, то Кремль может начать рассматривать вероятность применения силового сценария. 

Как информирует replyua.net, более детально свое мнение в блоге на «Обозреватель» озвучил юрист-международник, бывший представитель президента украинского государства в АРК Борис Бабин. В частности, он заявил: «Государство-агрессор вынашивает планы силовых действий еще с 2014 года». Кроме того он добавил: «Для них стратегическим является захват Каховской плотины, той части Северо-Крымского канала, которая находится на материковой территории».

Помимо прочего, Бабин подчеркнул, что последствия такого шага Российской Федерации для Украины будут просто катастрофическими. Он заявил: «Если они хотят войны, если они хотят того, что неизбежно наступит после эскалации агрессии на этих территориях – прекращение существования российского государства – ну, что ж, это их выбор. Они несут за это ответственность». Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что крымские татары рассказали, что сделают в ответ на возобновление Украиной подачи воды в Крым.



Теги: Донбасс, Путин, Крым, вода, Кремль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх