Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Пусть не включают дурака!»: Гройсман приказал снизить цены на электричество

14.08.2019 16:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Пусть не включают дурака!»: Гройсман приказал снизить цены на электричество

Правительство анонсировало изменение в механизм публичных специальных обязательств (ПСО) на рынке электрической энергии, что должно способствовать снижению стоимости ресурса для крупных промышленных потребителей.

Как передает replyua.net, об этом на сегодняшнем заседании Кабмина сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. «На заседании Кабинета министров мы сегодня вносим отдельные изменения в ПСО, предоставляющие возможность крупным потребителям электрической энергии, в частности, металлургам, феросплавщикам и другим значительно снизить ту цену, которую они имеют сегодня», – сказал он.

Более того, премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства дал поручение НКРЭКУ урегулировать вопрос цены на электроэнергию для промышленности из-за введения нового рынка электроэнергии.

«Я поручаю НКРЭКУ урегулировать вопрос цены электроэнергии для промышленности в связи с внедрением нового рынка электроэнергии. Также это касается следующего правительства, пусть собирается НКРЭКУ, пусть рассматривают вопросы, пусть уменьшают те тарифы. Пускай не включают нам дурака. Это их полномочия, они их должны выполнять», – заявил Гройсман.



Теги: Донбасс, цена, электричество, электроэнергия, Гройсман
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх