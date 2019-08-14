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«Пусть не включают дурака!»: Гройсман приказал снизить цены на электричество
Правительство анонсировало изменение в механизм публичных специальных обязательств (ПСО) на рынке электрической энергии, что должно способствовать снижению стоимости ресурса для крупных промышленных потребителей.
Как передает replyua.net, об этом на сегодняшнем заседании Кабмина сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. «На заседании Кабинета министров мы сегодня вносим отдельные изменения в ПСО, предоставляющие возможность крупным потребителям электрической энергии, в частности, металлургам, феросплавщикам и другим значительно снизить ту цену, которую они имеют сегодня», – сказал он.
Более того, премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства дал поручение НКРЭКУ урегулировать вопрос цены на электроэнергию для промышленности из-за введения нового рынка электроэнергии.
«Я поручаю НКРЭКУ урегулировать вопрос цены электроэнергии для промышленности в связи с внедрением нового рынка электроэнергии. Также это касается следующего правительства, пусть собирается НКРЭКУ, пусть рассматривают вопросы, пусть уменьшают те тарифы. Пускай не включают нам дурака. Это их полномочия, они их должны выполнять», – заявил Гройсман.
Теги: Донбасс, цена, электричество, электроэнергия, Гройсман
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