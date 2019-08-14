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Скандал в ВР: соратник Медведчука Рабинович категорически отказался выступать на украинском языке
Если уже народные депутаты наотрез отказываются выполнять принятые ими же законы, что что уже говорить о других сферах жизни страны.
Как передает replyua.net, на сегодняшнем заседании Подготовительной депутатской группы новоизбранный депутат ВР от пророссийской «Оппозиционной платформы - За життя» Вадим Рабинович затеял перепалку с другими депутатами из-за русского языка, пишет УНИАН. Так, во время заседания группы Рабинович взял слово и принялся разговаривать по-русски. Его тут же осадила новоизбранный народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.
«Хотела бы напомнить уважаемому коллеге господину Рабиновичу, что у нас вступил в действие закон о языке, и мы просим Вас выступать на украинском языке во время работы нашей согласительной группы», - сказала она. Но на скандального политика это не подействовало, он тут же выдал, что в законах ничего подобного якобы не сказано. Поддержал Ирину Геращенко и руководитель заседания Дмитрий Разумков, он пояснил, что выступления народных депутатов на государственном языке соответствуют нормам закона о регламенте Верховной Рады.
Но и это не подействовало на Рабиновича, он потребовал, чтобы ему сообщили, какие именно положения регламента предусматривают обязанность депутатов выступать на украинском языке. И даже после того, как Разумков сказал, что имеется в виду статья 2 пункт 3 регламента ВР, Рабинович упрямо продолжил говорить по-русски.
Теги: Донбасс, украинский язык, русский язык, скандал, Верховная Рада
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