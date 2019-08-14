Сотрудничество продолжится: Супрун уверяет, что Зеленский её не уволит

14.08.2019 20:18

Ульяна Супрун, занимающая должность исполняющей обязанности главы Минздрава, заявила о том, что провела переговоры с представителями команды Владимира Зеленского и с самим президентом. Как передает replyua.net со ссылкой на Цензор.нет, Супрун подчеркнула, что с представителями президента она обсуждала медицинскую реформу.



Кроме того, Супрун отметила, что также провела встречу с самим Владимиром Зеленским. «Была встреча с Президентом, с людьми из Офиса Президента. Но мы в общем обсуждаем идею, чтобы трансформация медицины продолжалась дальше. И это самое важное. Это в большинстве своем - содержание наших разговоров: что надо делать, чтобы она дальше продолжилась», - сказала чиновница. По её словам, переговоры состоялись в воскресенье, 11 августа.



Супрун уверяет, что вопрос о её отставке будут решать люди, которые формируют новое правительство. Когда журналисты поинтересовались у чиновницы о её дальнейшей работе, она подчеркнула, что касательно нового правительства все вопросы должны задаваться не ей, а представителям партии «Слуга народа» и команде Зеленского.