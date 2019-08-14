Судьи объявили решение по апелляция Зайцевой-Дронова

14.08.2019 17:48

Сегодня судьи апелляционного суда Харькова объявили решение по рассмотрению апелляции Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, оспаривавших приговор по делу масштабной аварии на ул. Сумской в Харькове.

Так, Харьковский апелляционный суд не удовлетворил апелляционные жалобы и оставил в силе приговор Киевского райсуда Харькова, согласно которому Дронов и Зайцева на 10 лет лишены свободы.

Также, судья постановил взыскать по 450 тысяч гривен с каждого. Напомним, Елена Зайцева и Геннадий Дронов проходили обвиняемыми по делу о масштабной ДТП на улице Сумской. В апелляции водитель авто, которое раздавило 6 человек на тротуаре, просила 5 пять лет условного срока. Второй осужденный хотел, чтобы его оправдали, так как виновным в аварии себя не считает.

Источник: https://donpress.com