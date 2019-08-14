Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Судьи объявили решение по апелляция Зайцевой-Дронова

14.08.2019 17:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Судьи объявили решение по апелляция Зайцевой-Дронова

Сегодня судьи апелляционного суда Харькова объявили решение по рассмотрению апелляции Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, оспаривавших приговор по делу масштабной аварии на ул. Сумской в Харькове.

Так, Харьковский апелляционный суд не удовлетворил апелляционные жалобы и оставил в силе приговор Киевского райсуда Харькова, согласно которому Дронов и Зайцева на 10 лет лишены свободы.

Также, судья постановил взыскать по 450 тысяч гривен с каждого. Напомним, Елена Зайцева и Геннадий Дронов проходили обвиняемыми по делу о масштабной ДТП на улице Сумской. В апелляции водитель авто, которое раздавило 6 человек на тротуаре, просила 5 пять лет условного срока. Второй осужденный хотел, чтобы его оправдали, так как виновным в аварии себя не считает.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, суд, приговор, ДТП
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх