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Судьи объявили решение по апелляция Зайцевой-Дронова
Сегодня судьи апелляционного суда Харькова объявили решение по рассмотрению апелляции Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, оспаривавших приговор по делу масштабной аварии на ул. Сумской в Харькове.
Так, Харьковский апелляционный суд не удовлетворил апелляционные жалобы и оставил в силе приговор Киевского райсуда Харькова, согласно которому Дронов и Зайцева на 10 лет лишены свободы.
Также, судья постановил взыскать по 450 тысяч гривен с каждого. Напомним, Елена Зайцева и Геннадий Дронов проходили обвиняемыми по делу о масштабной ДТП на улице Сумской. В апелляции водитель авто, которое раздавило 6 человек на тротуаре, просила 5 пять лет условного срока. Второй осужденный хотел, чтобы его оправдали, так как виновным в аварии себя не считает.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, суд, приговор, ДТП
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