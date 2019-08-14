В центре Луганска прогремел двойной взрыв

14.08.2019 15:52

Cегодня в центре неподконтрольного Украине Луганска прогремел двойной взрыв. При это представители «МВД ЛНР» сообщают, что это были «хлопки» из-за замыкания высоковольтного кабеля на улице Московской, 1 в районе гаражей.

В «ведомстве» уточнили:

«Предположительно, произошло замыкание высоковольтного кабеля по улице Московская, 1 в районе гаражей, в результате чего произошло два сильных хлопка».

Однако, местные жители сомневаются в таком объяснении и отмечают:

«Утром в центре Луганска два хороших „бабаха“. А эти торочат о двух хлопках! Ну-ну)» «Говорят на против ресторана Династии у военкомата что-то, военные ходят мины ищут. Мимокрокодил» «Что взорвалось в центре?».

Источник: https://donpress.com