Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В центре Луганска прогремел двойной взрыв

14.08.2019 15:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В центре Луганска прогремел двойной взрыв

Cегодня в центре неподконтрольного Украине Луганска прогремел двойной взрыв. При это представители «МВД ЛНР» сообщают, что это были «хлопки» из-за замыкания высоковольтного кабеля на улице Московской, 1 в районе гаражей.

В «ведомстве» уточнили:

«Предположительно, произошло замыкание высоковольтного кабеля по улице Московская, 1 в районе гаражей, в результате чего произошло два сильных хлопка».

Однако, местные жители сомневаются в таком объяснении и отмечают:

«Утром в центре Луганска два хороших „бабаха“. А эти торочат о двух хлопках! Ну-ну)»

«Говорят на против ресторана Династии у военкомата что-то, военные ходят мины ищут. Мимокрокодил»

«Что взорвалось в центре?».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Луганск, взрыв, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх