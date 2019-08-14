В Чернобыле назревает новая катастрофа? К чему стоит готовиться украинцам

14.08.2019 12:21

Саркофаг, который был построен над разрушенным четвертым реактором ЧАЭС, находится в аварийном состоянии и может обрушиться в любой момент.

Насколько реальна опасность и какими будут последствия?

Объект "Укрытие", который позже получил неофициальное название "Саркофаг", был построен сразу после взрыва 4-го реактора на Чернобыльской атомной электростанции – к ноябрю 1986 года. Около 90 тысяч работников возвели укрытие в кратчайшие сроки – за 206 дней, пишет Обозреватель.

Проектировщики предполагали, что при должном обслуживании, конструкция простоит от 20 до 40 лет. На данный момент саркофаг укрывает радиационное излучение в разрушенном блоке уже 33 года.

Учитывая, что срок эксплуатации объекта подходит к концу, было принято решение возвести над саркофагом купол – "Новый безопасный конфайнмент" (НБК). Стальная конструкция размером 110 на 165 метров, и весом 36,2 тысячи тонн, была введена в эксплуатацию 10 июля 2019 года.

Однако старый саркофаг продолжает нести опасность для человечества. Британский таблоид The Sun опубликовал статью, в которой указывает на возможность разрушения старого саркофага в любой момент. В связи с этим работы по его демонтажу необходимо провести как можно скорее, иначе ситуация обернется новой масштабной катастрофой.

Ранее, 5 августа, государственное специализированное предприятие "Чернобыльская атомная электростанция" подписало контракт с ООО "СК Укрстроймонтаж", согласно которому компания обязуется демонтировать нестабильные конструкции объекта "Укрытие" до 20 декабря 2023 года. Работы обойдутся в $78 млн.

Планируется, что как только рабочие уберут конструкцию, закрывающую радиоактивный реактор внутри конфайнмента, то попытаются убрать огромное количество ядерных отходов, оставшихся после взрыва, эти работы продлятся до 2064 года.

Однако для того, чтобы избежать новой ядерной катастрофы после демонтажа старого саркофага, необходимо, чтобы его покрытие было максимально прочным и не давало попадать излучению в атмосферу.

Эксперты полагают, что к этому времени из-за облучения раком заболеет еще 40 тыс. человек, пишет британское издание.

Медиа-директор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная объяснила OBOZREVATEL, что на самом деле никаких угроз выброса радиации нет. "Новый безопасный конфайнмент" способен не пропускать через себя опасные излучения.

"Работа по разбору нестабильных конструкций старого саркофага является абсолютно плановой. Тем более, есть институции, которые регулируют и дают разрешения на проведение подобных работ, и они контролируют весь процесс. Что касается конфайнмента, то его задачей является уменьшить влияние разрушенного 4-го блока на окружающую среду, и она была достигнута", – говорит эксперт по атомной энергетике.

По ее словам, годичные наблюдения вокруг новой оболочки показали, что дозы радиации значительно уменьшились, по сравнению с годом ранее.

Однако радиационный фон непременно увеличится в самой зоне проведения работ, говорит Кошарная. Но эксперт уверяет, что будут созданы все условия для того, чтобы работники не получили чрезмерных доз облучения.

"Да, радиационный фон увеличится непосредственно в самом блоке, но для персонала, который будет возле него работать, это все будет контролироваться", – сказала она.

Руководитель Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук в комментарии OBOZREVATEL также заверил, что ключевым является вопрос соблюдения всех правил безопасности, в том числе и для персонала, который будет проводить все необходимые работы.

"Основной вопрос, которого придерживались при строительстве конфайнмента – это вопрос безопасности, из-за чего и были постоянные переносы даты введения арки в эксплуатацию. Ключевым была не дата ввода, а вопросы соблюдения безопасности, в том числе и для персонала. С этой задачей мы справились", – рассказал он.

По его словам, главная идея НБК как раз заключается в том, чтобы была возможность провести демонтаж.

"Нужно выполнять физические работы, которые в первую очередь связаны с демонтажем нестабильных конструкций, а во вторую очередь, с последующими работами, связанными с энергоблоком", – объяснил Петрук.

Глава Госагенства не понимает, откуда британское издание взяло цифру в 40 тыс. человек, которые якобы заболеют раком из-за облучения в процессе работ по демонтажу и расчистке, но уверяет, что безопасность сотрудников будет на первом месте.

"Работы по монтажу, и последующие после него работы, будут осуществляться автоматизировано с помощью робототехники и специальных кранов. Непосредственно человек с молотком и зубилом там стоять не будет, он будет управлять механизмами на расстоянии", – сказал Петрук.

Источник: https://from-ua.com