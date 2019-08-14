- В Чернобыле назревает новая катастрофа? К чему стоит готовиться украинцам12:21
- «Последствия будут катастрофическими»: Путин использует силовой сценарий для поставок днепровской воды в Крым11:45
- Жара и грозы: синоптики шокировали жителей некоторых регионов Украины11:30
- Члены НВФ ОРЛО стянули в зоне ООС десятки «Градов» и танков11:15
- Медовый Спас - 2019: главные запреты и приметы на Маковея – что нельзя делать в этот день10:45
- Зеленский отдал Богдану новую должность: «теперь будет возглавлять…»10:30
- Выборы в Раду: суд отменил результаты голосования, «слили в наглую», детали скандала09:36
- Зеленский «уделал» Порошенко и выполнил главное обещание: «Вышел из…»09:00
- В Украине запретили серию обезболивающих08:31
- В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса08:17
В Чернобыле назревает новая катастрофа? К чему стоит готовиться украинцам
Саркофаг, который был построен над разрушенным четвертым реактором ЧАЭС, находится в аварийном состоянии и может обрушиться в любой момент.
Насколько реальна опасность и какими будут последствия?
Объект "Укрытие", который позже получил неофициальное название "Саркофаг", был построен сразу после взрыва 4-го реактора на Чернобыльской атомной электростанции – к ноябрю 1986 года. Около 90 тысяч работников возвели укрытие в кратчайшие сроки – за 206 дней, пишет Обозреватель.
Проектировщики предполагали, что при должном обслуживании, конструкция простоит от 20 до 40 лет. На данный момент саркофаг укрывает радиационное излучение в разрушенном блоке уже 33 года.
Учитывая, что срок эксплуатации объекта подходит к концу, было принято решение возвести над саркофагом купол – "Новый безопасный конфайнмент" (НБК). Стальная конструкция размером 110 на 165 метров, и весом 36,2 тысячи тонн, была введена в эксплуатацию 10 июля 2019 года.
Однако старый саркофаг продолжает нести опасность для человечества. Британский таблоид The Sun опубликовал статью, в которой указывает на возможность разрушения старого саркофага в любой момент. В связи с этим работы по его демонтажу необходимо провести как можно скорее, иначе ситуация обернется новой масштабной катастрофой.
Ранее, 5 августа, государственное специализированное предприятие "Чернобыльская атомная электростанция" подписало контракт с ООО "СК Укрстроймонтаж", согласно которому компания обязуется демонтировать нестабильные конструкции объекта "Укрытие" до 20 декабря 2023 года. Работы обойдутся в $78 млн.
Планируется, что как только рабочие уберут конструкцию, закрывающую радиоактивный реактор внутри конфайнмента, то попытаются убрать огромное количество ядерных отходов, оставшихся после взрыва, эти работы продлятся до 2064 года.
Однако для того, чтобы избежать новой ядерной катастрофы после демонтажа старого саркофага, необходимо, чтобы его покрытие было максимально прочным и не давало попадать излучению в атмосферу.
Эксперты полагают, что к этому времени из-за облучения раком заболеет еще 40 тыс. человек, пишет британское издание.
Медиа-директор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная объяснила OBOZREVATEL, что на самом деле никаких угроз выброса радиации нет. "Новый безопасный конфайнмент" способен не пропускать через себя опасные излучения.
"Работа по разбору нестабильных конструкций старого саркофага является абсолютно плановой. Тем более, есть институции, которые регулируют и дают разрешения на проведение подобных работ, и они контролируют весь процесс. Что касается конфайнмента, то его задачей является уменьшить влияние разрушенного 4-го блока на окружающую среду, и она была достигнута", – говорит эксперт по атомной энергетике.
По ее словам, годичные наблюдения вокруг новой оболочки показали, что дозы радиации значительно уменьшились, по сравнению с годом ранее.
Однако радиационный фон непременно увеличится в самой зоне проведения работ, говорит Кошарная. Но эксперт уверяет, что будут созданы все условия для того, чтобы работники не получили чрезмерных доз облучения.
"Да, радиационный фон увеличится непосредственно в самом блоке, но для персонала, который будет возле него работать, это все будет контролироваться", – сказала она.
Руководитель Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук в комментарии OBOZREVATEL также заверил, что ключевым является вопрос соблюдения всех правил безопасности, в том числе и для персонала, который будет проводить все необходимые работы.
"Основной вопрос, которого придерживались при строительстве конфайнмента – это вопрос безопасности, из-за чего и были постоянные переносы даты введения арки в эксплуатацию. Ключевым была не дата ввода, а вопросы соблюдения безопасности, в том числе и для персонала. С этой задачей мы справились", – рассказал он.
По его словам, главная идея НБК как раз заключается в том, чтобы была возможность провести демонтаж.
"Нужно выполнять физические работы, которые в первую очередь связаны с демонтажем нестабильных конструкций, а во вторую очередь, с последующими работами, связанными с энергоблоком", – объяснил Петрук.
Глава Госагенства не понимает, откуда британское издание взяло цифру в 40 тыс. человек, которые якобы заболеют раком из-за облучения в процессе работ по демонтажу и расчистке, но уверяет, что безопасность сотрудников будет на первом месте.
"Работы по монтажу, и последующие после него работы, будут осуществляться автоматизировано с помощью робототехники и специальных кранов. Непосредственно человек с молотком и зубилом там стоять не будет, он будет управлять механизмами на расстоянии", – сказал Петрук.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Чернобыль, авария, катастрофа
- В 2011-м протестовали, газовали, садили и возводили
- Ефремов: "Чернобыльцев" с высокими пенсиями можно приземлить уголовными делами
- Милиционер с Донетчины, ликвидатор аварии на ЧАЭС: "Увиденное меня потрясло" (ФОТО)
- Казалось, что это - война
- В Донецке тысяча чернобыльцев ждет встречи с губернатором
- Чернобыльцы митинговали у гранитного колокола (ФОТО)
- Члены НВФ ОРЛО стянули в зоне ООС десятки «Градов» и танков11:15
- В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса08:17
- В ОРДО жителя Макеевки приговорили к 6 годам тюрьмы за «экстремизм»22:16
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых21:29
- «Само пройдет»: в ОРДО назвали «виновных» в массовом море рыбы в Кальмиусе 21:02
- "Жалкая горстка бандитов": террористы "ДНР" признали провал на Донбассе20:03
- В Мариуполе и Макеевке вандалы оскверняют могилы 19:39
- Крест Донбасса для новой власти: какое будущее ждет регион после выборов18:48
- «Не сильно спешили идти»: В «ДНР» рассказали, сколько жителей Донетчины вступили в «ополчение» в 2014 году18:02
- В центре Донецка страшная авария: среди погибших дети, много пострадавших16:48
- В Чернобыле назревает новая катастрофа? К чему стоит готовиться украинцам12:21
- Трамп заявил, что Китай стягивает войска к границе с Гонконгом: что происходит12:05
- «Последствия будут катастрофическими»: Путин использует силовой сценарий для поставок днепровской воды в Крым11:45
- Жара и грозы: синоптики шокировали жителей некоторых регионов Украины11:30
- Члены НВФ ОРЛО стянули в зоне ООС десятки «Градов» и танков11:15
- Xiaomi выпустила массажер для шеи11:00
- Медовый Спас - 2019: главные запреты и приметы на Маковея – что нельзя делать в этот день10:45
- Зеленский отдал Богдану новую должность: «теперь будет возглавлять…»10:30
- «Квартал 95» впервые пошутил над Зеленским. Да ещё как! ВИДЕО10:15
- Врачи назвали продукты, которые приводит к отекам10:02
- Врачи назвали продукты, которые приводит к отекам10:02
- В Украине запретили серию обезболивающих08:31
- Медики рассказали, в чем вред корвалола20:30
- Крест Донбасса для новой власти: какое будущее ждет регион после выборов18:48
- Лучше не конфликтовать: три женских знака Зодиака с твердым характером17:04
- Эксперт: Россия потопит все корабли в течение первых часов войны14:40
- Анатолий Шарий: Не думаю, что в Украине нужен филиал «Эхо Москвы», и вот почему13:59
- Вяленые помидоры на зиму: рецепт в духовке, в сушилке и в микроволновке. ВИДЕО09:30
- Диетологи рассказали, сколько сала можно есть в сутки21:01
- Кредит без отказа: как повысить свои шансы16:12
- Зеленский хочет оставить Авакова в Кабмине, раскрыто главное условие: «кресло в обмен на…»
- «Превышает 375 минимальных зарплат»: украинцам предстоит заплатить новый налог
- Силовики готовятся вывозить Путина из Кремля, первые данные: «наконец свершилась революция»
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых
- Зеленский сделал сенсационное заявление об успехе Украины: «Тот самый долгожданный прорыв»
- Гривна нанесет сокрушительный удар по доллару: свежий курс валют от НБУ
- После "приказа" Пушилина армия РФ резко пошла в атаку: гремят бои, у ВСУ потери