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В Украине ликвидировали УАПЦ

14.08.2019 17:00
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В Украине ликвидировали УАПЦ

Украинская автокефальная православная церковь присоединилась к Киевской митрополии Украинской православной церкви.
В Украине прекратила существование Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в парламентской газете Голос України, передает Корреспондент.

"29 июля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц -предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении религиозной организации Патриархия Украинской автокефальной православной церкви путем реорганизации, а именно путем присоединения к религиозной организации Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", - говорится в сообщении.

Срок заявления требований кредиторами - до 3 октября текущего года.

В связи с ликвидацией УАПЦ все доверенности, изданные на ее имя до 29 июля, отозваны.

Ранее сообщалось, что предстоятель УПЦ КП Филарет подал иск в суд из-за ликвидации Киевского патриархата.

До этого Филарет обратился к Минюсту и президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить права церкви и продлить регистрацию УПЦ КП.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, церковь, ликвидация
 
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