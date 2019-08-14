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В Украине запретили серию обезболивающих

14.08.2019 08:31
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В Украине запретили серию обезболивающих

Препарат не отвечает контролю качества.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила одну серию противовоспалительного средства «Алгезикам», передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Речь идет об «Алгезикаме», таблетки по 15 мг № 20 (10х2) в блистерах, серии 193204.

Соответствующее решение подписал председатель Гослекслужбы Роман Исаенко в понедельник, 12 августа.

Производителем препарата является КО «магистра с энд с» Т. О. В., Румыния.

Запрет установили из-за недостатка серии – показатель «Средняя масса» не соответствует требованиям методов контроля качества.

Препарат «Алгезикам» назначают для кратковременного симптоматического лечения обострения остеоартроза (дистрофическое заболевание суставов). Лекарства назначают также для длительного симптоматического лечения ревматоидного артрита (поражения суставов) и анкилозивного спондилита (болезнь Бехтерева).

Анкилозивный спондилит — что это?
Это генетическое заболевание, форма артрита, при которой воспаляются позвонки. При прогрессировании хрящевая ткань превращается в костную. При этом человек может терять подвижность позвоночника.



Теги: Украина, Донбасс, обезболивание, таблетки, запрет, препарат
 
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