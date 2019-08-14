- Зеленский «уделал» Порошенко и выполнил главное обещание: «Вышел из…»09:00
- В Украине запретили серию обезболивающих08:31
- В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса08:17
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ готовится соглашение с Украиной08:00
- На Житомирщине уволился чиновник, поспоривший с Зеленским07:45
- Порошенко допросят на полиграфе: суд разрешил провести процедуру с детектором лжи07:34
- Вода в Крыму: Украина назвала условие возобновление поставок на полуостров07:24
- Оккупанты Крыма потребовали отдать им "Днепр их"21:53
- Названа сумма зарплаты Зеленского за июль 18:27
- Пєсков тонко натякнув, чого Путін чекає від Зеленського17:37
В Украине запретили серию обезболивающих
Препарат не отвечает контролю качества.
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила одну серию противовоспалительного средства «Алгезикам», передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Речь идет об «Алгезикаме», таблетки по 15 мг № 20 (10х2) в блистерах, серии 193204.
Соответствующее решение подписал председатель Гослекслужбы Роман Исаенко в понедельник, 12 августа.
Производителем препарата является КО «магистра с энд с» Т. О. В., Румыния.
Запрет установили из-за недостатка серии – показатель «Средняя масса» не соответствует требованиям методов контроля качества.
Препарат «Алгезикам» назначают для кратковременного симптоматического лечения обострения остеоартроза (дистрофическое заболевание суставов). Лекарства назначают также для длительного симптоматического лечения ревматоидного артрита (поражения суставов) и анкилозивного спондилита (болезнь Бехтерева).
Анкилозивный спондилит — что это?
Это генетическое заболевание, форма артрита, при которой воспаляются позвонки. При прогрессировании хрящевая ткань превращается в костную. При этом человек может терять подвижность позвоночника.
Теги: Украина, Донбасс, обезболивание, таблетки, запрет, препарат
- В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса08:17
- В ОРДО жителя Макеевки приговорили к 6 годам тюрьмы за «экстремизм»22:16
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых21:29
- «Само пройдет»: в ОРДО назвали «виновных» в массовом море рыбы в Кальмиусе 21:02
- "Жалкая горстка бандитов": террористы "ДНР" признали провал на Донбассе20:03
- В Мариуполе и Макеевке вандалы оскверняют могилы 19:39
- Крест Донбасса для новой власти: какое будущее ждет регион после выборов18:48
- «Не сильно спешили идти»: В «ДНР» рассказали, сколько жителей Донетчины вступили в «ополчение» в 2014 году18:02
- В центре Донецка страшная авария: среди погибших дети, много пострадавших16:48
- Будет закрываться раньше: КПВВ «Станица Луганская» изменил график работы16:23
- Кремль испугался: в Москве запретили митинг на 17 августа – детали09:15
- Зеленский «уделал» Порошенко и выполнил главное обещание: «Вышел из…»09:00
- В Украине запретили серию обезболивающих08:31
- В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса08:17
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ готовится соглашение с Украиной08:00
- На Житомирщине уволился чиновник, поспоривший с Зеленским07:45
- Порошенко допросят на полиграфе: суд разрешил провести процедуру с детектором лжи07:34
- Вода в Крыму: Украина назвала условие возобновление поставок на полуостров07:24
- Град крупных астероидов сотрет Землю в порошок: названа роковая дата07:13
- Испытания "радиоактивной" ракеты под Северодвинском: ночью готовится эвакуация гражданского населения - срочные подробности22:38
- В Украине запретили серию обезболивающих08:31
- Медики рассказали, в чем вред корвалола20:30
- Крест Донбасса для новой власти: какое будущее ждет регион после выборов18:48
- Лучше не конфликтовать: три женских знака Зодиака с твердым характером17:04
- Эксперт: Россия потопит все корабли в течение первых часов войны14:40
- Анатолий Шарий: Не думаю, что в Украине нужен филиал «Эхо Москвы», и вот почему13:59
- Вяленые помидоры на зиму: рецепт в духовке, в сушилке и в микроволновке. ВИДЕО09:30
- Диетологи рассказали, сколько сала можно есть в сутки21:01
- Кредит без отказа: как повысить свои шансы16:12
- Мстительные и агрессивные: названы главные злюки среди знаков Зодиака16:00
- Зеленский хочет оставить Авакова в Кабмине, раскрыто главное условие: «кресло в обмен на…»
- «Превышает 375 минимальных зарплат»: украинцам предстоит заплатить новый налог
- Силовики готовятся вывозить Путина из Кремля, первые данные: «наконец свершилась революция»
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита
- Зеленский сделал сенсационное заявление об успехе Украины: «Тот самый долгожданный прорыв»
- Гривна нанесет сокрушительный удар по доллару: свежий курс валют от НБУ
- После "приказа" Пушилина армия РФ резко пошла в атаку: гремят бои, у ВСУ потери
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых