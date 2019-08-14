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Включение Донбасса в состав России: Пушилин сделал заявление - видео

14.08.2019 18:11
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Включение Донбасса в состав России: Пушилин сделал заявление - видео

​Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин внезапно решил отправиться в аннексированный Крым.

На оккупированном полуострове российский наемник принял участие в пробеге получивших ранее известность байкеров "Ночные волки". Пушилин взошел на сцену и торжественно объявил о планах и мечтах включить оккупированную часть Донбасса в состав России.

Ставленник Кремля хочет, чтобы оккупированный россиянами регион на Востоке Украины пошел по пути Крыма. Видео с выступлением Пушилина было опубликовано в Интернете так называемым "министерством информации ДНР". При этом боевики в страхе получить шквал критики решили отключить комментарии к указанным кадрам. Добавим, ранее Пушилина чуть не избила охрана известного российского олигарха.



Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, Крым, ДНР, Пушилин
 
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