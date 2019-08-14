Вода в Крыму: Украина назвала условие возобновление поставок на полуостров

14.08.2019 07:24

В Украине рассказали, когда снимут водную блокаду с оккупированного РФ полуострова.

Экс-первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов отреагировал на намерение россиян провести с Украиной переговоры о поставках воды на аннексированный полуостров, передает "Диалог.UA" со ссылкой на Obozrevatel.

По его словам, поставки воды на территорию Крымского полуострова Украина возобновит лишь после его деоккупации страной-агрессором. Экс-чиновник рассказал, что Северо-Крымский канал был построен в 1963 году для обеспечения АРК водой из Днепра.

Сейчас же оккупанты незаконно бурят очень глубокие скважины и наносят вред почве, засаливая ее. Несмотря на это, скоро у крымчан могут начаться проблемы с водоснабжением для личного пользования. Гданов подчеркнул, что водоснабжение Украина возобновит лишь после того, как Россия вернет Крым.

Он добавил, что страна-агрессор несет ответственность за обеспечение водой полуострова и крымчан. Гданов объяснил, что, если Украина пустит воду на полуостров, это будет содействием оккупационному режиму. Также ультиматум по воде для аннексированного Крыма выдвинули татары. Ранее эксперт рассказала, как оккупанты столкнутся с катастрофой из-за дефицита воды на оккупированном полуострове.



Источник: www.dialog.ua