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Вода в Крыму: Украина назвала условие возобновление поставок на полуостров
В Украине рассказали, когда снимут водную блокаду с оккупированного РФ полуострова.
Экс-первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов отреагировал на намерение россиян провести с Украиной переговоры о поставках воды на аннексированный полуостров, передает "Диалог.UA" со ссылкой на Obozrevatel.
По его словам, поставки воды на территорию Крымского полуострова Украина возобновит лишь после его деоккупации страной-агрессором. Экс-чиновник рассказал, что Северо-Крымский канал был построен в 1963 году для обеспечения АРК водой из Днепра.
Сейчас же оккупанты незаконно бурят очень глубокие скважины и наносят вред почве, засаливая ее. Несмотря на это, скоро у крымчан могут начаться проблемы с водоснабжением для личного пользования. Гданов подчеркнул, что водоснабжение Украина возобновит лишь после того, как Россия вернет Крым.
Он добавил, что страна-агрессор несет ответственность за обеспечение водой полуострова и крымчан. Гданов объяснил, что, если Украина пустит воду на полуостров, это будет содействием оккупационному режиму. Также ультиматум по воде для аннексированного Крыма выдвинули татары. Ранее эксперт рассказала, как оккупанты столкнутся с катастрофой из-за дефицита воды на оккупированном полуострове.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Крым, вода, оккупация
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