Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский нанес сокрушительный удар Путину: «Кто теперь «младший брат?»

14.08.2019 14:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский нанес сокрушительный удар Путину: «Кто теперь «младший брат?»

Президент Украины Владимир Зеленский нанес удар Путину своим решениям  упростить процедуры приобретения гражданства Украины для иностранцев и лиц без гражданства

Об этом заявил президент Общероссийского общественного движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман.

«Во-первых, мне кажется, это долг каждой уважающей себя страны – помогать людям, которые преследуются за политическую деятельность, связанной с борьбой за свободу, демократию и так далее. Был бы я гражданином Украины, я был бы рад тому, что моя страна становится в ряд именно таких стран как страны Европейского сообщества, Соединенные Штаты, которые всегда это делают. Мне кажется, это очень здорово.», — пишет он.

Также Гозман называет такое решения Владимира Зеленского ударом по Путину.

«И это правильно, потому что наше начальство привыкло видеть в вас «младшего брата», с которым можно обращаться как угодно. А этот «младший брат» оказывается не совсем «младшим» и говорит: «Хорошо, ты так делаешь – я тоже так сделаю. Посмотрим, у кого лучше получится», — считает он.

Гозман утверждает, что упрощение процедуры приобретения гражданства Украины будет моральной поддержкой для россиян.

По словам политика, последние действия властей России, массовые разгоны каждую субботу в Москве, увеличивают число потенциальных бенефициаров этого решения президента Зеленского.

«Все эти действия наших властей, конечно, повышают вероятность того, что люди начнут пользоваться возможностью, которую им сейчас предоставляет Украина», — резюмировал Гозман.

Источник: https://politeka.net 



Теги: политика, Донбасс, президент, Путин, гражданство, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх