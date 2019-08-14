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Зеленский нанес сокрушительный удар Путину: «Кто теперь «младший брат?»
Президент Украины Владимир Зеленский нанес удар Путину своим решениям упростить процедуры приобретения гражданства Украины для иностранцев и лиц без гражданства
Об этом заявил президент Общероссийского общественного движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман.
«Во-первых, мне кажется, это долг каждой уважающей себя страны – помогать людям, которые преследуются за политическую деятельность, связанной с борьбой за свободу, демократию и так далее. Был бы я гражданином Украины, я был бы рад тому, что моя страна становится в ряд именно таких стран как страны Европейского сообщества, Соединенные Штаты, которые всегда это делают. Мне кажется, это очень здорово.», — пишет он.
Также Гозман называет такое решения Владимира Зеленского ударом по Путину.
«И это правильно, потому что наше начальство привыкло видеть в вас «младшего брата», с которым можно обращаться как угодно. А этот «младший брат» оказывается не совсем «младшим» и говорит: «Хорошо, ты так делаешь – я тоже так сделаю. Посмотрим, у кого лучше получится», — считает он.
Гозман утверждает, что упрощение процедуры приобретения гражданства Украины будет моральной поддержкой для россиян.
По словам политика, последние действия властей России, массовые разгоны каждую субботу в Москве, увеличивают число потенциальных бенефициаров этого решения президента Зеленского.
«Все эти действия наших властей, конечно, повышают вероятность того, что люди начнут пользоваться возможностью, которую им сейчас предоставляет Украина», — резюмировал Гозман.
Источник: https://politeka.net
Теги: политика, Донбасс, президент, Путин, гражданство, Зеленский
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