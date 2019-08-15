- Арест Грымчака обрастает новыми деталями, скандал набирает обороты: «могила не исправит»18:20
- В МВД России назвали число украинцев, которые могут получить паспорта РФ17:40
- Тупик в Минских переговорах - "победа" для Украины: Казарин сделал неожиданное признание17:18
- В США назвали сроки встречи Трампа с Зеленским17:00
- СМИ: Венедиктов привез Зеленскому секретное послание от Путина16:48
- Зеленский возглавил рейтинг 100 самых влиятельных украинцев16:32
- Украинцам придется на 30% сократить потребление электроэнергии15:50
- Украинских пенсионеров ошарашили новостью: «40 тысяч в месяц»15:30
- Лучшие модели смартфонов Samsung в разных ценовых сегментах15:12
- Как помочь себе пережить мощные магнитные бури 16-17 августа15:00
Арест Грымчака обрастает новыми деталями, скандал набирает обороты: «могила не исправит»
Правоохранители арестовали замминистра Юрия Грымчака, который попался на миллионной взятке
В социальных сетях будущий депутат от «Слуги Народа» Максим Бужанский сообщил, что арестован Юрий Грымчак за получение взятки. Он отметил, что любители бывшего президента никак не отреагировали на это, а только спрашивают за что давали такую взятку.
«Если вы считаете, что падение Грымчака вызвало у порохоботов хоть какие то мысли о сомнительности белых одежд их вождей, то нет. Они все задают только один вопрос, За Что??? Нет, не за что задержали Грымчака, им на него плевать, они его списали в ту же секунду. За что дали взятку такого размера. Они даже не поняли, что им на голову в очередной раз рухнул их лживый мир, не до того.
Перекосило от жадности, забыли всё на свете.
Особенно горько тем, кому платили по 100 долларов за пост, соизмеряют масштабы циничного надругательства», — пишет блогер.
«Мда …уж!!! «Горбатого даже могила вряд ли исправит!» Только жестко преследовать и сажать!», «Адвокат сказал то были календарики а деньги Грымчака так что вопрос закрыт», «Нельзя смеяться над убогими-но изменю своим правилам-мягкой посадки.», — пишут пользователи в социальных сетях.
Напомним, НАБУ рассказало причину задержания замминистра Юрия Грымчака и его помощника. Он был задержан 14 августа вечером. Оказалось, что открыто уголовное дело по статье 190, части четвертой.
«Задержанные требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов США от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. При получении части средств в размере 480 тысяч они были задержаны «на горячем»», — говорится в сообщении Службы безопасности Украины на страничке в социальных сетях.
Теги: Донбасс, взятка, арест
- Низкая зарплата в исполнительной службе приводит... к приговорам
- Чиновники Донбасса воруют по-крупному
- Милиционеры Донетчины обнаружили более 200 взяточников
- Заморская начинка испортила аппетит потребителю
- Заработная плата в январе: долги раздулись сверх трети миллиарда
- В Донбассе обменялись опытом лидеры качества Украины и Европы
- Тупик в Минских переговорах - "победа" для Украины: Казарин сделал неожиданное признание17:18
- «У деда отобрали кусок колбасы, у бабки - кошачий корм»: что происходит на блокпостах боевиков на Донбассе16:15
- "Воруют" даже у пенсионеров: люди жалуются на беспредел боевиков "ДНР" на КПВВ - соцсети12:01
- В Горловке за сутки обстрелами повреждены 4 дома, один полностью сгорел11:49
- «Погрузили в автозак, изъяли вещи»: СМИ ОРДО сообщили о жестком задержании в Донецке 15 «активистов»09:20
- Эскалация продолжается: в ООС озвучили неутешительные данные08:15
- Соцсети: главари ОРДЛО намерены уволить около 30 тысяч горняков08:00
- В центре Луганска прогремел двойной взрыв15:52
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО13:41
- Члены НВФ ОРЛО стянули в зоне ООС десятки «Градов» и танков11:15
- Арест Грымчака обрастает новыми деталями, скандал набирает обороты: «могила не исправит»18:20
- Вред от кальяна сравнили с опасностью обычных сигарет18:05
- В МВД России назвали число украинцев, которые могут получить паспорта РФ17:40
- Тупик в Минских переговорах - "победа" для Украины: Казарин сделал неожиданное признание17:18
- В США назвали сроки встречи Трампа с Зеленским17:00
- СМИ: Венедиктов привез Зеленскому секретное послание от Путина16:48
- Зеленский возглавил рейтинг 100 самых влиятельных украинцев16:32
- «У деда отобрали кусок колбасы, у бабки - кошачий корм»: что происходит на блокпостах боевиков на Донбассе16:15
- Украинцам придется на 30% сократить потребление электроэнергии15:50
- Украинских пенсионеров ошарашили новостью: «40 тысяч в месяц»15:30
- Вред от кальяна сравнили с опасностью обычных сигарет18:05
- Как помочь себе пережить мощные магнитные бури 16-17 августа15:00
- Что они скрывают: 6 секретов, которые помогут отпугнуть комаров11:16
- Медики рассказали, почему кожа под глазами становится темной09:03
- Знаки Зодиака: кому эта неделя августа принесет проблемы, а кому удачу07:48
- Медики назвали самое опасное гигиеническое средство22:38
- Врачи назвали простой способ вылечить простуду21:55
- Раскрыт новый секрет молодости19:46
- Названы специи и масла, которые заменят обезболивающие лекарства16:40
- Врачи рассказали, как устранить головную боль без лекарств14:30
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых
- Силовики готовятся вывозить Путина из Кремля, первые данные: «наконец свершилась революция»
- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО
- Зеленский сделал сенсационное заявление об успехе Украины: «Тот самый долгожданный прорыв»
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ паника, готовится соглашение с Украиной
- У Зеленского рассказали о тайном решении по Донбассу: «Давайте называть вещи своими именами»
- В центре Донецка страшная авария: среди погибших дети, много пострадавших
- В Украину идет атмосферный фронт с ливнями и грозами
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ готовится соглашение с Украиной