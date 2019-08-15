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Армия Украины стала еще сильнее: на баланс ВСУ поступила новая партия танков
Защитники территориальной целостности и суверенитета украинского государства получили на свой баланс новую партию танков. На этот раз речь идет о тяжелом вооружении от «Харьковского бронетанкового завода». Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, в Министерстве обороны Украины отметили, что десяток боевых машин Т-64БВ прошли ремонт и модернизацию, после чего отправились к бойцам ВСУ.
В свою очередь ремонтники заявили, что эти танки прибыли на завод весной 2019 года с Донбасса. Вся техника была в очень плачевном состоянии. Всего за несколько месяцев специалисты потрудились на славу. Была возобновлена работа практически всех систем и агрегатов, заменены неисправные приборы, проведена работа вооружения, а также были установлены современные средства связи, аппаратура спутниковй навигации и даже камеры заднего вида.
Помимо прочего на заводе напомнили, что с 2014 года было отремонтировано более 230 единиц танков типа Т-64 различного рода модификаций, а также Т-80. Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что в результате вражеского обстрела позиций ВСУ на Донбассе погиб один украинский защитник.
Теги: Украина, Донбасс, армия, танки, ВСУ
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