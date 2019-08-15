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Как помочь себе пережить мощные магнитные бури 16-17 августа
16-17 августа ожидаются мощные магнитные бури, из-за чего люди будут жаловаться на головные боли, головокружение, тахикардию и общий упадок сил, раздражительность, сонливость или, напротив, бессонницу.
Как помочь справиться с негативным влиянием на сосуды, мозг и сердце, подсказали специалисты. Начинать подготовку следует уже 15 августа: лечь спать пораньше, чтобы хорошо выспаться, а также не переедать, отказаться от тяжелой жирной и слишком острой пищи. На переваривание такой снеди организм затрачивает много сил, а их необходимо поберечь. Тем более, что начался Успенский пост, когда следует налечь на овощи-фрукты.
Народная медицина предлагает чай с мятой. Мята помогает унять головную боль и головокружение, содержит вещества, которые нормализуют артериальное давление и кровообращение.
По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. Эксперт рекомендовала вести здоровый образ жизни, правильно питаться, не забывать про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, головная боль, магнитная буря
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