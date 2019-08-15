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Луценко: СБУ скрыла материалы по новым фигурантам в деле Гандзюк
Сотрудники Службы безопасности Украины скрыли материалы допросов, которые могли бы позволить расширить число инициаторов нападения на активистку из Херсона Екатерину Гандзюк.
Как передает replyua.net, об этом в комментарии изданию «Цензор.нет» заявил генеральный прокурор Юрий Луценко. Он пояснил, что в возглавляемом им ведомстве следствие подходило к концу еще в прошлую пятницу и ожидалось, что Мангеру вручат материалы для ознакомления. Впрочем, появился еще один человек, который, вероятно, даст показания, способные расширить численность заговорщиков.
По словам чиновника, ГПУ ожидает, когда спецслужба предоставит свидетельства: «Обещали один день, а ждем уже неделю».
«Буквально вчера стало ясно, что аналогичные показания, которые мы ждем от свидетеля, уже есть у СБУ, а в деле не находились. Допрос был скрыт. Об этом я сегодня получил рапорт. В показаниях свидетеля со ссылкой на другого человека говорится, что наказать Катю приняли решение на встрече, где помимо Мангера, были и другие люди», — сказал он.
Теги: Донбасс, Луценко, СБУ
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