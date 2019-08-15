Непривитых детей не пустят в школу и садики

15.08.2019 19:20

В Минздраве подтвердили информацию о том, что невакцинированные дети не смогут посещать школы и детские сады. Исключение составляют только те дети, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации.

«Статья 15 закона Украины О защите населения от инфекционных болезнейговорит, что детям, которые не получили прививки по Национальному календарю, посещать учебные заведения не разрешается. Это также было подтверждено Верховным судом, который подтвердил, что садики и школы имеют право не допускать невакцинированных детей»,

- заявила Супрун.

Эпидемиологическая ситуация в Украине усложнилась за последние несколько лет, поэтому в Минздраве призывают родителей сделать все необходимые прививки детям до 1 сентября.

«Если родители отказываются от вакцинации, они имеют право выбрать альтернативную форму обучения, например, индивидуальную или дистанционную. Государство в любом случае предоставит возможность и доступ каждого ребенка к образованию, но в любом случае присутствие не привитых детей не должно создавать угрозу здоровью другим детям»,

– заявила Гриневич.

Дети в возрасте до 6 лет обязательно должны быть привиты от гепатита В, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Хиб-инфекции. В 6 лет повторно делают прививки от дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита.

Источник: http://kr24.com.ua