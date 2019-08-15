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«Нужно вернуть»: у Зеленского поразили заявлением о Крыме и Донбассе, названа судьбоносная дата
В команде Владимира Зеленского рассказали о том, как будет разрабатываться план возвращения Крыма и оккупированных территорий Донбасса в состав Украины.
Рабочая группа Комиссии по вопросам правовой реформы должна будет сформировать приоритетные направления разработки правовых основ реинтеграции захваченных территорий. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
По его словам, первая часть инициатив президента будет разработана уже к 2020 году. Рябошапка отметил, что рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сформирована в основном из представителей общественных организаций, и в своей работе будет учитывать международную практику.
«Временно оккупированная территория Донбасса и Крыма – это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, которые на ней проживают, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пяти лет разрыва, 1,4 миллиона внутренне перемещенных лиц, многие из которых, вполне вероятно, решат вернуться в свои нередко поврежденные дома, и еще много проблем, связанных с временной оккупацией нашей земли», — написал Рябошапка в своем Фейсбук.
Он рассказал, что для восстановления мира на оккупированных территориях будет создана концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права.
«Кроме того, один из приоритетов – наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад», — подытожил он.
Источник: https://m.politeka.net
Теги: Донбасс, Крым, Зеленский
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