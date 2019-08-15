СБУ опубликовала оперативное видео изъятия "денег Грымчака" (ВИДЕО)

15.08.2019 14:07

Служба безопасности Украины опубликовала видеозапись задержания заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что следственные действия проходили под процессуальным руководством прокуроров Управления организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории Генеральной прокуратуры.

Уголовное производство ведет совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.