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СБУ опубликовала оперативное видео изъятия "денег Грымчака" (ВИДЕО)

15.08.2019 14:07
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СБУ опубликовала оперативное видео изъятия "денег Грымчака" (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины опубликовала видеозапись задержания заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что следственные действия проходили под процессуальным руководством прокуроров Управления организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории Генеральной прокуратуры.
Уголовное производство ведет совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.



Теги: видео, взятка, СБУ, Грымчак
 
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