Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Луценко

15.08.2019 12:45

Соломенский районный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений генпрокурором Украины Юрием Луценко. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

На судебном заседании установили, что 13 октября 2018 года заявитель обратился с обращением к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о совершении Луценко уголовного преступления, предусмотренного статьей о злоупотреблении властью или служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса).

При этом 1 февраля 2019 года указанное обращение поступило в НАБУ из Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, однако бюро отказалось открывать уголовное производство.

В то же время, 5 августа текущего года суд удовлетворил жалобу заявителя на бездеятельность НАБУ и обязал бюро открыть уголовное производство по факту возможных правонарушений Луценко.

Источник: https://donpress.com