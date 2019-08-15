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У Путина есть проблема, которую он не в состоянии решить: готовится силовой сценарий по Украине
Путин признает, что в Крыму сложилась ситуация, которую не может разрешить самостоятельно
Об этом сообщает юрист-международник и экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.
На днях, агрессор внезапно захотел договорится с материковой Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр.
Так, оккупанты Крыма намерены обратиться к Кремлю с просьбой инициировать переговорный процесс с Киевом. У оккупантов хватило наглости назвать и Днепр своим, дескать, они с полуострова имеют полное право на пользование, так как река «берет истоки в России».
«Эта проблема хорошо известна. Единственное, что изменилось – это даже не заявления представителей оккупационных властей, а то, что это транслируется официальными российскими источниками пропаганды. Это значит, что Россия официально признает наличие проблемы, которая долгое время просто замалчивалась.», — утверждает Бабин.
Украина не боится и готова к любым переговорам,но в рамках, установленных международным гуманитарным правом.
Никакие попытки давления, никакие попытки шантажа тут не будут учтены и Бабин убежден, что у руководства страны хватит мудрости не разменивать 1,5-2 миллиона заложников – жителей Крыма – на любые временные уступки.
«Вода является стратегическим вопросом, и ее подача в Крым должна обсуждаться только в контексте стратегического измерения, а именно, деоккупации полуострова. Все остальное, как говорят, второстепенное.», - пишет юрист.
Также он подчеркнул, что Украина не дает воду на территорию оккупированного полуострова правомерно.
«Все остальные заявления россиян, любые аллегории, отсылки на школьные учебники географии и все остальное, комментировать трудно. По этому поводу можно только насмехаться, потому что российская пропаганда, очевидно, уже не может ничего придумать. Им следует пробовать новые наркотики, потому что те, что у них есть, уже не работают.», — пишет он.
Также Бабин не исключил силового решение этого вопроса со стороны РФ.
«Конечно же, государство-агрессор вынашивает планы силовых действий, еще с 2014 года. Для них стратегическим является захват Каховской плотины, той части Северо-Крымского канала, которая находится на материковой территории.», — закончил он.
Напомним, в Крыму начались испытывать проблемы с водоснабжением еще в апреле 2014 года – как известно после оккупации полуострова Украина прекратила поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
Также на аннексированном РФ Крымском полуострове становится неспокойно – причиной тому провокации пророссийских «властей» региона. Масштабные притеснения начали реализовываться в отношении коренного населения – крымских татар начиная с 16 мая этого года — особенно активно.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым, оккупация
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