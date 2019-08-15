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У Зеленского рассказали, когда украинцам покажут бренд цифрового государства

15.08.2019 20:05
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У Зеленского рассказали, когда украинцам покажут бренд цифрового государства

27 сентября при поддержке Офиса Президента Украины состоится International IT Forum в Запорожье. На нем будет впервые представлен бренд цифрового государства, передает УНН.

"Украина превратится из аутсорсинговой страны в ту, что создает продукты в сфере информационных технологий. Именно поэтому мы всей командой во главе с Офисом Президента радостью поддерживаем инициативы, которые соответствуют нашему видению перспектив развития государства, и, кроме этого, направленные на раскрытие имеющихся возможностей для бизнеса в эпоху цифровых изменений, а также на популяризацию ценности инноваций среди украинских в целом. Одной из таких инициатив является International IT Forum в Запорожье", - отметил советник Президента Украины Михаил Федоров на рабочей встрече с организаторами форума.

Справка. International IT Forum - это международное мероприятие, который в этом году объединит более 3 тыс. национальных и международных компаний из сферы инноваций и IT. Главная цель мероприятия - популяризация ценности качественной жизни с внедренными инновациями, демонстрация комфорта, удобства и доступности цифровых изменений, которые происходят в государстве.

Источник: https://from-ua.com



Теги: политика, Украина, Донбасс, Зеленский
 
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