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Украинцам придется на 30% сократить потребление электроэнергии
Уже к 2020 году украинцы должны будут сократить конечное потребление электроэнергии на 20%, а по прогнозам на 2030 год – на 30%. К этому их обяжет принятый правительством график сокращения энергопотребления, а точнее – Национальный план действий по энергоэффективности, в котором и прописано, каким образом страна будет это делать. Тем самым Кабмин выполнил одно из требований соответствующей директивы ЕС, передает 04868.com.ua.
Например, одним из главных инструментов, который должен повлиять на сокращение процентов потребления в жилищном секторе является Фонд энергоэффективности, заработавший в 2019 году.
«Мы внедряем новые мероприятия к долгосрочному планированию государственной политики по энергоэффективности на исполнение требований Директивы 2012/27/ ЕС на предмет установления целевых показателей сокращения первичного/конечного энергопотребления. Так, энергопотребление первичной энергии в Украине в 2020 году не должно превышать 101,3 тыс. тонн нефтяного эквивалента, а конечное – 55,5 тыс. тонн», – отметил министр регионального развития Геннадий Зубко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, сокращение, электроэнергия
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