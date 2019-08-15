- Украинцам придется на 30% сократить потребление электроэнергии15:50
- Украинских пенсионеров ошарашили новостью: «40 тысяч в месяц»15:30
- Лучшие модели смартфонов Samsung в разных ценовых сегментах15:12
- Как помочь себе пережить мощные магнитные бури 16-17 августа15:00
- Луценко: СБУ скрыла материалы по новым фигурантам в деле Гандзюк14:48
- СБУ опубликовала оперативное видео изъятия "денег Грымчака" (ВИДЕО)14:07
- Сын Порошенко отказался говорить на украинском: скандальное видео попало в сеть13:40
- Дело Зайцевой поразило поворотом: Зеленский может изменить приговор, роковые подробности13:06
- Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Луценко12:45
- Сегодня полнолуние: чего категорически нельзя делать и как луна повлияет на знаки Зодиака12:30
Украинских пенсионеров ошарашили новостью: «40 тысяч в месяц»
Приспешник бывшего президента Петра Порошенко Владимир Жербицкий, бывший первый заместитель главного военного прокурора Анатолия Матиоса, получает пенсию в размере 40 тысяч гривен в месяц
В социальных сетях блогер Михаил Шнайдер рассказал о самой большой пенсии в Украине. Оказывается, что экс-замглавы главного военного прокурора Анатолия Матиоса Владимир Жербицкий получает 40 тысяч гривен.
«Знакомьтесь это Владимир Жербицкий. Владимир Геннадиевич получает самую большую пенсию в Украине. Он не герой Войны. Не Космонавт. Не Ученый. И даже не народный Артист. Жербицкий… бывший первый заместитель главного военного прокурора, Анатолия Матиоса. Владимир Геннадьевич благодаря судам имени Петра Алексеевича, оформил себе пенсию в размере… 40 ТЫСЯЧ ГРИВЕН в Месяц. Имея миллионы гривен на счетах, десятки квартир и домов, Жербицкий получает такие ОГРОМНЫЕ Деньги.», — пишет блогер.
Также публицист отмечает, что при этом многие получают маленькие пенсии в Украине. Теперь остается надеется, что новая власть поставит все на свои места.
«И это происходит в то время, когда МИЛЛИОНЫ простых Украинских пенсионеров, которые всю свою жизнь тяжело трудились, исправно платили налоги и отчисления, получают жалкие Копейки. Я надеюсь, что наша новая власть, наконец-то наведёт порядок и установит справедливость, с пенсионными Выплатами. И мы больше никогда не услышим, о таких VIP-Пенсионерах…», — заключает Шнайдер.
Ранее мы сообщали, что Шнайдер рассказал о самой большой проблеме Украины. За прошлый год уехали более миллиона человек работать за пределы страны. Каждую минуту два человека покидает пределы Украины. Подобная тенденция очень ужасная и требует каких-то изменений от государства, иначе в стране не будет кому работать.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, пенсионер, Порошенко, Жебривский
- Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко
- На поддержку Мариуполя и Бердянска направят 50 млн евро — Порошенко
- Бежавший из Донецка пропагандист Прилепин разразился новой околесицей: пропагандист уверяет, что Захарченко станет новым президентом Украины
- У обездоленной артистки нашлась сестра
- Пенсионеры-переселенцы, уезжая из Мариуполя, могут в онлайн-режиме контролировать даты пересечения КПВВ
- Лавров прокомментировал решение Киева ввести транспортную блокаду Донбасса
- "Воруют" даже у пенсионеров: люди жалуются на беспредел боевиков "ДНР" на КПВВ - соцсети12:01
- В Горловке за сутки обстрелами повреждены 4 дома, один полностью сгорел11:49
- «Погрузили в автозак, изъяли вещи»: СМИ ОРДО сообщили о жестком задержании в Донецке 15 «активистов»09:20
- Эскалация продолжается: в ООС озвучили неутешительные данные08:15
- Соцсети: главари ОРДЛО намерены уволить около 30 тысяч горняков08:00
- В центре Луганска прогремел двойной взрыв15:52
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО13:41
- Члены НВФ ОРЛО стянули в зоне ООС десятки «Градов» и танков11:15
- В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса08:17
- В ОРДО жителя Макеевки приговорили к 6 годам тюрьмы за «экстремизм»22:16
- Украинцам придется на 30% сократить потребление электроэнергии15:50
- Украинских пенсионеров ошарашили новостью: «40 тысяч в месяц»15:30
- Лучшие модели смартфонов Samsung в разных ценовых сегментах15:12
- Как помочь себе пережить мощные магнитные бури 16-17 августа15:00
- Луценко: СБУ скрыла материалы по новым фигурантам в деле Гандзюк14:48
- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну14:30
- Из трубы валил оранжево-черный дым: в России произошла новая катастрофа на заводе – видео ЧП 14:15
- СБУ опубликовала оперативное видео изъятия "денег Грымчака" (ВИДЕО)14:07
- Новоназначенный посол Франции пообещал скорое прибытие в Украину14:00
- СМИ назвали имя нового главного тренера киевского "Динамо"13:50
- Как помочь себе пережить мощные магнитные бури 16-17 августа15:00
- Что они скрывают: 6 секретов, которые помогут отпугнуть комаров11:16
- Медики рассказали, почему кожа под глазами становится темной09:03
- Знаки Зодиака: кому эта неделя августа принесет проблемы, а кому удачу07:48
- Медики назвали самое опасное гигиеническое средство22:38
- Врачи назвали простой способ вылечить простуду21:55
- Раскрыт новый секрет молодости19:46
- Названы специи и масла, которые заменят обезболивающие лекарства16:40
- Врачи рассказали, как устранить головную боль без лекарств14:30
- Врачи назвали продукты, которые приводит к отекам10:02
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых
- Силовики готовятся вывозить Путина из Кремля, первые данные: «наконец свершилась революция»
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО
- Зеленский сделал сенсационное заявление об успехе Украины: «Тот самый долгожданный прорыв»
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ паника, готовится соглашение с Украиной
- У Зеленского рассказали о тайном решении по Донбассу: «Давайте называть вещи своими именами»
- В центре Донецка страшная авария: среди погибших дети, много пострадавших
- В Украину идет атмосферный фронт с ливнями и грозами
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ готовится соглашение с Украиной
- "Все сотрудники превратились в пепел", - инженер рассказал, как рванул ядерный двигатель ракеты на полигоне в России