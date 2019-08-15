Украинских пенсионеров ошарашили новостью: «40 тысяч в месяц»

15.08.2019 15:30

Приспешник бывшего президента Петра Порошенко Владимир Жербицкий, бывший первый заместитель главного военного прокурора Анатолия Матиоса, получает пенсию в размере 40 тысяч гривен в месяц

В социальных сетях блогер Михаил Шнайдер рассказал о самой большой пенсии в Украине. Оказывается, что экс-замглавы главного военного прокурора Анатолия Матиоса Владимир Жербицкий получает 40 тысяч гривен.

«Знакомьтесь это Владимир Жербицкий. Владимир Геннадиевич получает самую большую пенсию в Украине. Он не герой Войны. Не Космонавт. Не Ученый. И даже не народный Артист. Жербицкий… бывший первый заместитель главного военного прокурора, Анатолия Матиоса. Владимир Геннадьевич благодаря судам имени Петра Алексеевича, оформил себе пенсию в размере… 40 ТЫСЯЧ ГРИВЕН в Месяц. Имея миллионы гривен на счетах, десятки квартир и домов, Жербицкий получает такие ОГРОМНЫЕ Деньги.», — пишет блогер.

Также публицист отмечает, что при этом многие получают маленькие пенсии в Украине. Теперь остается надеется, что новая власть поставит все на свои места.

«И это происходит в то время, когда МИЛЛИОНЫ простых Украинских пенсионеров, которые всю свою жизнь тяжело трудились, исправно платили налоги и отчисления, получают жалкие Копейки. Я надеюсь, что наша новая власть, наконец-то наведёт порядок и установит справедливость, с пенсионными Выплатами. И мы больше никогда не услышим, о таких VIP-Пенсионерах…», — заключает Шнайдер.

Ранее мы сообщали, что Шнайдер рассказал о самой большой проблеме Украины. За прошлый год уехали более миллиона человек работать за пределы страны. Каждую минуту два человека покидает пределы Украины. Подобная тенденция очень ужасная и требует каких-то изменений от государства, иначе в стране не будет кому работать.

Источник: https://politeka.net