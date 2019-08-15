В Киеве неизвестный бросил в маршрутку коктейль Молотова

15.08.2019 18:40

Возгорание маршрутки в Киеве возле станции метро "Лесная" произошло из-за коктейля Молотова, который бросили в транспортное средство. Об этом сообщает столичное управление Национальной полиции, передает РБК-Украина.

В частности, правоохранители выяснили, что после выхода всех пассажиров на конечной остановке маршрутного такси водитель услышал хлопок. Вскоре он увидел, как загорелся автобус.

"По предварительной версии спасателей, которые ликвидировали пожар, причиной стало занесение постороннего источника зажигания. С места происшествия полицейские изъяли бутылку и другие остатки для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.

Сейчас Следственный отдел Деснянского управления полиции решает вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

"Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают причастных к правонарушению лиц. В результате происшествия никто не пострадал", - указано в сообщении.

Напомним, в Киеве возле станции метро "Лесная" на ходу загорелась маршрутка, в результате пожара транспортное средство сгорело полностью.

Как писалось ранее, в июле на улице Куриловской в Харькове на ходу загорелся пассажирский автобус "Богдан". Из-за пожара автобус выгорел дотла. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Добавим также, в начале июля в Киеве загорелась маршрутка с пассажирами. Инцидент произошел 9 июля возле станции метро "Лесная" на Броварском проспекте. Видео объятого дымом автобуса сняли люди из проезжавшего мимо транспорт. Обошлось без жертв и пострадавших.

Источник: https://from-ua.com