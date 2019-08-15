Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В МВД России назвали число украинцев, которые могут получить паспорта РФ

15.08.2019 17:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В МВД России назвали число украинцев, которые могут получить паспорта РФ

Около трех миллионов граждан Украины могут воспользоваться упрощенной процедурой для получения российского гражданства. Об этом заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

Представитель МВД РФ уточнила:

«Общее число лиц, которые могут воспользоваться около 3 миллионов граждан Украины».

Как сообщалось ранее, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, украинцы, МВД, гражданство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх