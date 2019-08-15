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В МВД России назвали число украинцев, которые могут получить паспорта РФ
15.08.2019 17:40
Около трех миллионов граждан Украины могут воспользоваться упрощенной процедурой для получения российского гражданства. Об этом заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Представитель МВД РФ уточнила:
«Общее число лиц, которые могут воспользоваться около 3 миллионов граждан Украины».
Как сообщалось ранее, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, украинцы, МВД, гражданство
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