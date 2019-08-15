В МВД России назвали число украинцев, которые могут получить паспорта РФ

15.08.2019 17:40

Около трех миллионов граждан Украины могут воспользоваться упрощенной процедурой для получения российского гражданства. Об этом заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

Представитель МВД РФ уточнила:

«Общее число лиц, которые могут воспользоваться около 3 миллионов граждан Украины».

Как сообщалось ранее, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Источник: https://donpress.com