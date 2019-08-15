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В США назвали сроки встречи Трампа с Зеленским
Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа пройдет нынешней осенью. Об этом он сообщил в интервью «Европейской правде».
Тейлор считает, что эта встреча может состояться в Варшаве или Нью-Йорке:
«В Варшаве или в Нью-Йорке будет короткая встреча. Это будет возможность для президентов сказать „Hello!“ друг другу, лично обменяться приветствиями. Возможно — поделиться одной-двумя идеями. А настоящая, полноценная встреча состоится после того. Я надеюсь, что она будет через месяц или два в Вашингтоне. Вот именно здесь будет реальное, содержательное общение президентов».
Дипломат отметил, что по результатам встречи ожидается укрепление отношений США и Украины. Он подчеркнул:
«Мы ожидаем, что после этой серии встреч отношения США и Украины станут крепче. Что президенты пообщаются, оценят поддержку, которую США оказывают Украине, и подтвердят, что эта поддержка будет сохраняться».
Источник: https://donpress.com
Теги: США, Донбасс, Дональд Трамп, Зеленский
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