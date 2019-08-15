В США назвали сроки встречи Трампа с Зеленским

15.08.2019 17:00

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа пройдет нынешней осенью. Об этом он сообщил в интервью «Европейской правде».

Тейлор считает, что эта встреча может состояться в Варшаве или Нью-Йорке:

«В Варшаве или в Нью-Йорке будет короткая встреча. Это будет возможность для президентов сказать „Hello!“ друг другу, лично обменяться приветствиями. Возможно — поделиться одной-двумя идеями. А настоящая, полноценная встреча состоится после того. Я надеюсь, что она будет через месяц или два в Вашингтоне. Вот именно здесь будет реальное, содержательное общение президентов».

Дипломат отметил, что по результатам встречи ожидается укрепление отношений США и Украины. Он подчеркнул: