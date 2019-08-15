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Визит Зеленского в Вашингтон: в МИД Украины сделали важное заявление
Официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки находится на стадии почти полного завершения согласования, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью изданию "BBC Украина", передает ЗН.
"Визит уже почти согласован. Этим занимается Офис президента напрямую", – отметила она.
Напомним, что 25 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов. Собеседники также договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита президента Украины в США.
По словам секретаря СНБО Александра Данилюка, основной темой предстоящей встречи станет сотрудничество между государствами в сфере нацбезопасности и обороны.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, США, Донбасс, Вашингтон, МИД, Зеленский
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